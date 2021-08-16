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Чиновника, нашедшего «жопу мира» в Забайкалье, зовут в Бурятию

Чиновника, нашедшего «жопу мира» в Забайкалье, зовут в Бурятию
Власть,  Фото:страница Алексея Кумарькова
Камчатский министр «прославился» после слов о «жопе» в Петровск-Забайкальском

Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков назвал участок дороги в город Петровск-Забайкальский Забайкальского края «жопой мира». Об этом он написал на своей странице в Instagram, подчеркнув, что речь идёт исключительно о дорогах.

«Если есть в мире жопа, то это здесь. P.S. Речь исключительно про дороги!!! 558 км за день, включая гравийки», - написал Алексей Кумарьков под фото, где он стоит рядом с указателем города Петровск-Забайкальский.

В комментариях под этим постом пользователи разделилась на два лагеря.


В родной Камчатке некоторые СМИ раскритиковали министра за этот пост. Первый информационный телеканал Камчатского края выпустил публикацию, где отметил, что «на отдыхе министр совсем забыл про этику, которую при его должности следовало бы соблюдать». Также журналисты обратили внимание на футболку чиновника: «Министр на встречу с близкими надел футболку с нецензурной надписью. На литературном языке она означает, что ему «всё равно» на всё».

В Забайкалье отреагировали не так резко. Глава пресс-службы правительства Забайкальского края Роман Шадрин заявил изданию «Подъём»: «Не вижу смысла комментировать такую чепуху». 

Пост камчатского чиновника мгновенно разлетелся по СМИ и соцсетям. В частности, его также опубликовали в бурятском паблике ves_ulan_ude_. Здесь запись вызвала бурное обсуждение, многие жители стали приглашать Алексея Кумарькова в республику:

«По Солдатскому проедьте»,
«Съездите ещё, пожалуйста, в Северобайкальск через Жигалово, или в Багдарин»,
«Мухоршибирский район - начиная от Барыкино и ниже, Балта, Цолга там вообще кошмар, несколько десятков лет, дорога - её даже так назвать сложно, сплошь одна стиральная доска»,
«В Выдрино приезжайте»,
«До Хоринска , Еравны ваще ужас!!! Когда трассу сделают?».

После скандала Алексей Кумарьков опубликовал ответный пост, где назвал «истерикой» то, как некоторые СМИ описали происходящее.

- Я не развлекаюсь (цитата) — я нахожусь в отпуске, на который, как и любой человек, имею право. Я провожу время со своей семьей, в чем могли убедиться все, поскольку мои семейные фотографии, включая детей, показали по ТВ на широкую аудиторию. Я не убил, я не украл, мне не стыдно. И, кстати, я не давал согласия на размещение на ТВ изображения моего ребенка, в следующий раз предлагаю потрудиться оставить только часть изображения — только меня, — отметил чиновник.

Камчатский министр также назвал Забайкалье «потрясающим местом с красивой природой и тысячелетней историей, о которой он много и часто пишет в своих соцсетях».

- Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины II, действительно полные, как вы выразились, ягодицы и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль. Так и буду писать - что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею. Лакировать не склонен. Считайте, что это модная нынче новая искренность, которую каждый понимает по-своему. Противоположность искренности – лицемерие, - написал Алексей Кумарьков.

Этот пост оказался менее популярным, но всё же собрал несколько десятков различных комментариев: «Правильно сказал, молодец!», «Прославил забытый всеми город Петровск-Забайкальский, может сейчас кто-нибудь про него вспомнит…», «Кто ж тебе, министр, мешает строить дороги?», «Классный ответ хейтерам», «А что не так-то? Ну назвал жопу жопой, обрисовал проблему. Осудить больше не за что, а очень хочется?»
Забайкальский край дороги

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