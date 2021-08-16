Участок на байкальском острове Ярки и вовсе оказался в частных руках
За прошедшие четыре месяца в государственную собственность вернули около 20 га особо ценных байкальских земель в Северо-Байкальском районе Бурятии. Их кадастровая стоимость составляет почти два миллиона рублей.
- Суд с мая по август удовлетворил девять исковых заявлений Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора о признании отсутствующим права собственности администрации Северо-Байкальского района на восемь земельных участков, а также об истребовании из незаконного владения одного земельного участка на острове Ярки, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Всем данным искам предшествовали прокурорские проверки, которые выявили незаконные действия органов местного самоуправления по формированию земельных участков в 2012-2013 годах, включающих в себя береговую полосу Байкала и часть акватории озера. Земли поставлены на кадастровый учёт с разрешённым использованием для оздоровительно-рекреационной деятельности. Участок на острове Ярки передан частному лицу по договору аренды.
До настоящего времени территории не освоены, на них сохранено естественное биоразнообразие.
- Однако их правовой статус, нахождение в муниципальной собственности, в пользовании частного лица позволяли владельцам распоряжаться имуществом по своему усмотрению, что угрожало экологическому порядку. Данные земли ограничены в обороте, не могут находится в иной собственности кроме государственной, так как представляет собой особую природную ценность, - поясняют в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Для недопущения незаконного использования земель, нанесения ущерба уникальной природе центральной экологической зоны Байкала и застройки этой территории прокурор в судебном порядке оспорил права муниципальной собственности на землю, истребовал участок на острове Ярки из владения частного лица.
В Бурятии 20 га в районе Байкала вернули в собственность государства
Власть, Фото:
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