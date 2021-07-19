Министром туризма Бурятии станет директор нацпарка

Кресло министра туризма Бурятии вакантно почти месяц
Директор национального парка «Тункинский» Алдар Доржиев планируется на назначение министром туризма Бурятии. Информацию об этом подтвердил сам Алдар Доржиев в разговоре с «Байкал-Daily».
Директор Тункинского нацпарка отметил, что проходит сейчас согласование в правоохранительных органах – идёт проверка документов.
Пока официальный указа о его назначении не подписан.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия осталась без министра туризма в конце июня. Был подписан указ об увольнении Марии Бадмацыреновой.
Мария Бадмацыренова приняла предложение от министерства Дальнего Востока и Арктики о том, чтобы заняться развитием туризма в рамках Корпорации развития Дальнего Востока.
- Данное предложение было совместно рассмотрено с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, и было принято решение что моя работа на федеральном уровне будет играть положительную роль, не только для Бурятии, но в целом для всего Дальневосточного округа. Это даст возможность реализовать больше проектов и станет эффективным инструментом для достижения целей создания на Дальнем Востоке и в Бурятии, в частности, современной туристской инфраструктуры и доходного туристского сектора, - объяснила Мария Бадмацыренова смену места работы.
Справка:
Алдар Доржиев родился 28 февраля 1976 года в Улан-Удэ. В 1998 году завершил обучение в Иркутском государственном техническом университете и получил диплом юриста по специальности «Юриспруденция».
Первые профессиональные шаги он сделал в должности главного специалиста в правовом управлении Народного Хурала Бурятии. В июне 2000 года Алдар Доржиев был повышен в должности. Он стал консультантом правового управления и осуществлял правовое обеспечение деятельности Народного Хурала, где подготовил свыше 300 экспертных заключений по проектам законов республики.
В марте 2007 года под руководством заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, научного руководителя Владимира Воловича Алдар Доржиев защитил диссертацию по теме «Правовое положение аппарата Народного Хурала Республики Бурятия». По итогам защиты он получил учёную степень кандидата юридических наук по специальности «Конституционное право, муниципальное право» в рамках окончания заочной аспирантуры юридического института Томского госуниверситета.
В январе 2009 года был назначен заместителем председателя комитета по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов и руководителем отдела правовой экспертизы администрации президента и правительства Бурятии. На вверенном ему посту он выявил недостатки и проблемы в сфере муниципального нормотворчества. На базе этих аргументированных фактов провёл работу по систематизации правовой базы внутри муниципальных образований, принял меры, направленные на повышение уровня правовой работы и укрепления правовых служб органов местного самоуправления.
В декабре 2011 года был назначен заместителем председателя государственно-правового комитета администрации главы Бурятии.
С этого момента Алдар Доржиев продолжил активнее вскрывать проблемы формирования республиканского регистра, что неоднократно было отмечено на республиканском и федеральном уровне. К концу марта 2019 года в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов было включено 70340 муниципальных нормативных актов, была проведена правовая экспертиза 20312 муниципальных актов.
В этом же году Алдар Доржиев стал полуфиналистом всероссийского конкурса «Лидеры России-2019».
Он входит в состав экспертного совета по мониторингу правоприменения при управлении министерства юстиции РФ по Бурятии, а также рабочей группы по комплексной оценке законности нормативно-правовых актов и их проектов при администрации главы Бурятии.
Позже министерство природных ресурсов и экологии РФ назначило его исполняющим обязанности директора Тункинского национального парка в Бурятии - одного из крупнейших в России. В мае 2019 года Алдар Доржиев вступил в должность директора.
Министром туризма Бурятии станет директор нацпарка
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 19.07.2021
Нарушения выявила прокуратура
Локдаун, по словам Алексея Цыденова, дал «ожидаемый эффект»
В том числе обсуждалась подготовка к выборам в Госдуму
В конкурсной документации и заключенном контракте были разные даты
Власть, 14.07.2021
Николай Михалёв был председателем районного Совета народных депутатов и исполнительного комитета Октябрьского района
Власть, 14.07.2021
Принять участие в волонтёрстве Юлия Жамбалова решила в свой законный отпуск
Роспотребнадзор призвал жителей ни в коем случае не расслабляться
Выборы в Госдуму от Бурятии станут для звёздного стилиста не единственными
В том числе Алексей Цыденов заедет к местному фельдшеру
Нарушение выявила прокуратура
Предыдущее место нового главы минлеса – минприроды России
В результате затопления была испорчена электропроводка, техника пришла в негодность
Аудиторы выявили, что исполнение некоторых индикаторов обеспечивалось «на бумаге»
Власть, 09.07.2021
Сергей Ханхареев заявил, что локдаун позволил сбить темпы прироста заболеваемости
Власть, 09.07.2021
После введения локдауна заболеваемость коронавирусом слегка снизилась