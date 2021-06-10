В Бурятии увольняется министр туризма

Мария Бадмацыренова получила выгодное предложение
Мария Бадмацыренова покинет пост министра туризма Бурятии. Решение она назвала «очень не простым для себя».
- Ведь за три с половиной года в команде Алексея Самбуевича (Цыденова, главы Бурятии – ред.), темпы развития туризма в республике стали одними из самых высоких на Дальнем Востоке. Системные меры поддержки, в том числе в целях сохранения отрасли туризма в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, за счёт республиканского бюджета позволили не только сохранить бизнес и доходы работников отрасли, открыть гостиницы и тур объекты, но и создать новые рабочие места, - написала на своей странице в соцсети Мария Бадмацыренова.
По её словам, участие Бурятии в федеральных программах, грантовых конкурсах Ростуризма, АСИ, реализация многих проектов во взаимодействии с крупными игроками и экспертами отрасли «вывели туризм в Бурятии на новый уровень».
В связи с этим Марии Бадмацыреновой поступило предложение от министерства Дальнего Востока и Арктики заняться развитием туризма в рамках Корпорации развития Дальнего Востока.
- Данное предложение было совместно рассмотрено с Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, и было принято решение что моя работа на федеральном уровне будет играть положительную роль, не только для Бурятии, но в целом для всего Дальневосточного округа. Это даст возможность реализовать больше проектов и станет эффективным инструментом для достижения целей создания на Дальнем Востоке и в Бурятии, в частности, современной туристской инфраструктуры и доходного туристского сектора, - объяснила переход на новое место работы Мария Бадмацыренова.
Бадмацыренова возглавила министерство туризма, когда оно только было создано. Министерство заработало 1 января 2018 года.
Мария Бадмацыренова выиграла конкурсный отбор у 41 кандидата. В финал она вышла с предпринимателями Евгением Нечаевым и Гэсэром Доржиевым. «До последнего не верила в такой исход конкурса. Все было честно и зависело только от меня», - рассказывала она тогда. До назначения министром занимала пост заместителя председателя комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.
В Бурятии увольняется министр туризма
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