 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В Бурятии увольняется министр туризма

В Бурятии увольняется министр туризма
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Мария Бадмацыренова получила выгодное предложение

Мария Бадмацыренова покинет пост министра туризма Бурятии. Решение она назвала «очень не простым для себя».

- Ведь за три с половиной года в команде Алексея Самбуевича (Цыденова, главы Бурятии – ред.), темпы развития туризма в республике стали одними из самых высоких на Дальнем Востоке. Системные меры поддержки, в том числе в целях сохранения отрасли туризма в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, за счёт республиканского бюджета позволили не только сохранить бизнес и доходы работников отрасли, открыть гостиницы и тур объекты, но и создать новые рабочие места, - написала на своей странице в соцсети Мария Бадмацыренова.

По её словам, участие Бурятии в федеральных программах, грантовых конкурсах Ростуризма, АСИ, реализация многих проектов во взаимодействии с крупными игроками и экспертами отрасли «вывели туризм в Бурятии на новый уровень».

В связи с этим Марии Бадмацыреновой поступило предложение от министерства Дальнего Востока и Арктики заняться развитием туризма в рамках Корпорации развития Дальнего Востока.

- Данное предложение было совместно рассмотрено с Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, и было принято решение что моя работа на федеральном уровне будет играть положительную роль, не только для Бурятии, но в целом для всего Дальневосточного округа. Это даст возможность реализовать больше проектов и станет эффективным инструментом для достижения целей создания на Дальнем Востоке и в Бурятии, в частности, современной туристской инфраструктуры и доходного туристского сектора, - объяснила переход на новое место работы Мария Бадмацыренова.

Бадмацыренова возглавила министерство туризма, когда оно только было создано. Министерство заработало 1 января 2018 года.

Мария Бадмацыренова выиграла конкурсный отбор у 41 кандидата. В финал она вышла с предпринимателями Евгением Нечаевым и Гэсэром Доржиевым. «До последнего не верила в такой исход конкурса. Все было честно и зависело только от меня», - рассказывала она тогда. До назначения министром занимала пост заместителя председателя комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.

увольнение министерство туризма
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Монголия выбрала президента
Монголия выбрала президента
Власть, 10.06.2021
На выборах одержал победу кандидат от Народной партии
В Иркутской области решают, вводить ли ограничительные меры
В Иркутской области решают, вводить ли ограничительные меры
Власть, 10.06.2021
Губернатор заявил об «общей расслабленности»
У Антона Виноградова появится новый заместитель
У Антона Виноградова появится новый заместитель
Власть, 10.06.2021
Объявлены результаты конкурса на пост замминистра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии
Проректор ВСГУТУ станет первым замминистра образования Бурятии
Проректор ВСГУТУ станет первым замминистра образования Бурятии
Власть, 10.06.2021
На вакантную должность претендовали 13 человек
В минприроды Бурятии сократили одну должность замминистра и ввели другую
В минприроды Бурятии сократили одну должность замминистра и ввели другую
Власть, 10.06.2021
Меньше замов у министра природных ресурсов и экологии Бурятии всё же не станет
В Бурятии оштрафовали заместителя главврача больницы
В Бурятии оштрафовали заместителя главврача больницы
Власть, 10.06.2021
Больница затянула с выдачей документа
Глава Бурятии призвал быть готовыми к «большой воде»
Глава Бурятии призвал быть готовыми к «большой воде»
Власть, 10.06.2021
По словам Алексея Цыденова, Бурятия вступила в полноводный период многолетнего цикла
Улан-Удэ посетил зампредседателя общественного совета при ФАС России
Улан-Удэ посетил зампредседателя общественного совета при ФАС России
Власть, 09.06.2021
В Бурятском УФАС прошло специальное совещание
В минприроды Бурятии сократили должность замминистра
В минприроды Бурятии сократили должность замминистра
Власть, 09.06.2021
У министра природных ресурсов Бурятии остался только один заместитель
Оштрафованный за костёр глава Бурятии проявил «человеческую забывчивость»
Оштрафованный за костёр глава Бурятии проявил «человеческую забывчивость»
Власть, 09.06.2021
Стали известны подробности штрафа на главу Бурятии за попытку пожарить шашлык
В Бурятии уволят чиновника-бизнесмена
В Бурятии уволят чиновника-бизнесмена
Власть, 09.06.2021
Председатель комитета районной администрации скрыл свою коммерческую деятельность  
В Монголии дебаты кандидатов в президенты отменили из-за COVID-19
В Монголии дебаты кандидатов в президенты отменили из-за COVID-19
Власть, 08.06.2021
Диагноз подтвердился у представителя коалиции «Правильный человек – Электорат»
Бывший главный санврач России отреагировал на бурятские ограничения
Бывший главный санврач России отреагировал на бурятские ограничения
Власть, 08.06.2021
Геннадий Онищенко рассказал, что спасёт Бурятию от COVID-19
Главный судебный пристав Бурятии проведёт приём в Кабанске
Главный судебный пристав Бурятии проведёт приём в Кабанске
Власть, 08.06.2021
Пётр Ертанов отправится в рабочую поездку в Кабанский район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^