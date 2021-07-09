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Главный санврач Бурятии оценил влияние лоудауна на COVID-19

Главный санврач Бурятии оценил влияние лоудауна на COVID-19
Власть, 
Сергей Ханхареев заявил, что локдаун позволил сбить темпы прироста заболеваемости

В Бурятии за период самоизоляции снизились темпы прироста заболеваемости COVID-19, пришли к выводу в управлении Роспотребнадзора.

Двухнедельный локдаун с закрытием большей части предприятий и переводом непривитых граждан на обязательную самоизоляцию стартовал 27 июня и завершится 11 июля.

За первую неделю ограничительных мероприятий по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 10%, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии. Снижение отмечается во всех возрастных группах, но наибольшие темпы зафиксированы в возрастной группе 15-17 лет – на 25%. Заболеваемость работающего населения снизилась в 1,2 раза, неработающего населения – на 5%.

- Сегодня в республике ситуация остаётся ещё напряжённой. Локдаун позволил сбить темпы прироста. Сегодня он ниже, чем в две предыдущие недели. Однако окончательные результаты ограничений будут известны спустя еще неделю, – сообщил руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Он заявил, что всё же необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики, чтобы сохранить тенденцию снижения роста заболеваемости.

- Самой надёжной и эффективной мерой является вакцинация. Не надо откладывать этот вопрос. Особое внимание хочу обратить на вакцинацию молодого поколения. Учитывая, что у нас не за горами начало учебного года, призываю всех студентов активно вакцинироваться. Необходимо сейчас начать вакцинацию, чтобы иммунитет успел выработаться до начала учебного года, - обратился Сергей Ханхареев.

 
Высокие уровни заболеваемости и темпы прироста за прошедшую неделю отмечаются в Кабанском районе: за неделю с 28 июня по 4 июля зафиксирован рост заболеваемости в 2,5 раза по сравнению с неделей с 21 по 27 июня. Показатель заболеваемости выше среднерайонных в 1,6 раза. В связи с этим было предложено до 18 июля продлить ограничительные мероприятия в Кабанском районе.

Как сообщал «Байкал-Dailу», режим самоизоляции везде, кроме Кабанского района, в понедельник, 12 июля, отменяется. Ряд ограничительных мер смягчат, но многое ещё остаётся под запретом. Подробнее – по ссылке.

коронавирус профилактика Роспотребнадзор

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