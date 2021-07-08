Экс-глава района стала советником Алексея Цыденова





Смолин считается главным претендентом на пост следующего главы Тарбагатайского района, тем более что выборы будут не всенародными, а по конкурсу. В этом году конкурс завершится к концу августа.



- Сейчас идёт активная реализация государственных программ, нацпроектов, и нам важно, чтобы активная позиция, инициатива была на местах. Нам надо своевременно, быстро и качественно готовить документацию. Вы сами знаете, что большая поликлиника сейчас строится у вас, много лет работали, чтобы добиться начала строительства. Чтобы куда-то попасть – это действительно большая, напряженная работа. Здесь есть также задачи по школам, детским садам по ремонту других объектов социального значения. Район растущий, район пригородный, и это накладывает дополнительные трудности для района. И вот почему я рекомендовал Владимира Викторовича, - потому что он был заместителем министра экономики, и в рамках своей должности работал в целом по республике как раз по вопросам экономического развития, финансового обоснования, по подготовке документации федеральных программ, - отметил Алексей Цыденов.







