Экс-глава района стала советником Алексея Цыденова

Светлана Шабаршова, которая недавно досрочно покинула пост главы Тарбагатайского района, получила должность советника главы Бурятии.
- 8 июля глава Бурятии Алексей Цыденов посетил с рабочим визитом Тарбагатайский район. Он обсудил проблемные вопросы с главами сельских поселений и депутатами райсовета. Встречу он начал с представления своего нового советника Светланы Шабаршовой, которая ранее занимала пост главы района. Глава отметил, что в числе её задач будет и взаимодействие с муниципалитетами, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Также Алексей Цыденов представил районному совету депутатов и главам сельских поселений исполняющего обязанности главы Тарбагатайского района Владимира Смолина. Прежде он занимал пост руководителя Центра управления регионом, а ещё ранее был заместителем министра экономики.
Смолин считается главным претендентом на пост следующего главы Тарбагатайского района, тем более что выборы будут не всенародными, а по конкурсу. В этом году конкурс завершится к концу августа.
- Сейчас идёт активная реализация государственных программ, нацпроектов, и нам важно, чтобы активная позиция, инициатива была на местах. Нам надо своевременно, быстро и качественно готовить документацию. Вы сами знаете, что большая поликлиника сейчас строится у вас, много лет работали, чтобы добиться начала строительства. Чтобы куда-то попасть – это действительно большая, напряженная работа. Здесь есть также задачи по школам, детским садам по ремонту других объектов социального значения. Район растущий, район пригородный, и это накладывает дополнительные трудности для района. И вот почему я рекомендовал Владимира Викторовича, - потому что он был заместителем министра экономики, и в рамках своей должности работал в целом по республике как раз по вопросам экономического развития, финансового обоснования, по подготовке документации федеральных программ, - отметил Алексей Цыденов.
- Сейчас идёт активная реализация государственных программ, нацпроектов, и нам важно, чтобы активная позиция, инициатива была на местах. Нам надо своевременно, быстро и качественно готовить документацию. Вы сами знаете, что большая поликлиника сейчас строится у вас, много лет работали, чтобы добиться начала строительства. Чтобы куда-то попасть – это действительно большая, напряженная работа. Здесь есть также задачи по школам, детским садам по ремонту других объектов социального значения. Район растущий, район пригородный, и это накладывает дополнительные трудности для района. И вот почему я рекомендовал Владимира Викторовича, - потому что он был заместителем министра экономики, и в рамках своей должности работал в целом по республике как раз по вопросам экономического развития, финансового обоснования, по подготовке документации федеральных программ, - отметил Алексей Цыденов.