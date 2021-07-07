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Планёрка в мэрии Улан-Удэ началась с минуты молчания

Планёрка в мэрии Улан-Удэ началась с минуты молчания
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В мэрии почтили память жертв авиакатастрофы на Камчатке

Сегодня утром еженедельное планёрное совещание администрации Улан-Удэ началось с минуты молчания.

- Жители города Улан-Удэ, администрация – мы все выражаем соболезнования нашим друзьям, коллегам, жителям Камчатского края по поводу трагической гибели пассажиров и членов экипажа самолёта. Предлагаю сегодняшнее планёрное совещание начать с минуты молчания,- сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Днём 6 июля потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. Авиакатастрофа унесла жизни 22-х пассажиров и шести членов экипажа.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования жителям Камчатского края в связи с авиакатастрофой.

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