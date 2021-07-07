В мэрии почтили память жертв авиакатастрофы на Камчатке
Сегодня утром еженедельное планёрное совещание администрации Улан-Удэ началось с минуты молчания.
- Жители города Улан-Удэ, администрация – мы все выражаем соболезнования нашим друзьям, коллегам, жителям Камчатского края по поводу трагической гибели пассажиров и членов экипажа самолёта. Предлагаю сегодняшнее планёрное совещание начать с минуты молчания,- сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Днём 6 июля потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. Авиакатастрофа унесла жизни 22-х пассажиров и шести членов экипажа.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования жителям Камчатского края в связи с авиакатастрофой.
Планёрка в мэрии Улан-Удэ началась с минуты молчания
Власть, Фото:
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