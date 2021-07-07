Глава Бурятии выразил соболезнования камчатцам в связи с авиакатастрофой

Власть, Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

В авиакатастрофе на Камчатке погибли 28 человек



Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования жителям Камчатского края в связи с авиакатастрофой Ан-26 под Паланой.



- Уважаемый Владимир Викторович! (глава края Солодов – ред.) Уважаемые жители Камчатского края! Бурятия глубоко потрясена новостью о страшной авиакатастрофе. Примите мои соболезнования по поводу трагической гибели пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение. Народ Бурятии разделяет с вами горечь утраты и скорбит в этот час беды. Прошу передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, - обратился Алексей Цыденов.



6 июля пассажирский самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, примерно за десять минут до посадки перестал выходить на связь. Позже части фюзеляжа самолёта нашли на склоне сопки и в море в 4 км от берега, сообщает Интерфакс.



Все 28 человек на борту самолёта погибли. Среди них — шесть членов экипажа и двое несовершеннолетних 6 и 17 лет. Кроме того, среди летевших была глава посёлка Палана Ольга Мохирева, уточняет РБК.



К скале, где были найдены фрагменты фюзеляжа, спасателям пришлось добираться пешком из-за сложного рельефа местности. В операции по поиску в море тел погибших и фрагментов Ан-26 задействуют судно МЧС с водолазами и плавкран.



Сегодня утром спасатели начали извлекать тела погибших из воды.



По информации источника телеканала РЕН ТВ причиной крушения могла стать ошибка пилота, который пытался срезать маршрут по нештатному навигатору. Предположительно, перед посадкой лётчик решил срезать траекторию через сопку «Пятибратка». Однако во время манёвра самолёт влетел в скалу.



- Таким образом, причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилота. Ситуацию осложнили неблагополучные метеоусловия: в момент посадки воздушного судна в регионе наблюдался туман, горы были закрыты плотными облаками, - сообщает РЕН ТВ.



Следственными органами Дальневосточного СУ СКР на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта». Следствие выдвигает три версии крушения: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.



- Следственная группа выехала для проведения осмотра места происшествия, изъяты образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полётная и эксплуатационная документация, задание на полет, продолжаются допросы свидетелей, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.



Своё расследование начал межгосударственный авиационный комитет (МАК). Уже сформирована комиссия по расследованию, которая приступила к работе, сообщается на сайте ведомства.



Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил в регионе трёхдневный траур из-за крушения Ан-26.



- С сегодняшнего дня объявлен трёхдневный траур. 7, 8, 9, июля на территории Камчатского края объявлены траурными днями, - сказал Солодов на совещании.



Во всем регионе должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края, сообщает РИА Новости. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.

