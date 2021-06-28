В Бурятии экс-чиновник вернёт сумму взятки

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За взятки он выдал водительские удостоверения трактористам



В декабре 2020 года бывший главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Бурятии судом был признан виновным в совершении четырёх преступлений - получения взятки. Ему назначено пять лет лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах исполнительной власти сроком на три года.



В декабре 2017 года мужчина получил 58 тысяч рублей за незаконную выдачу четырёх водительских удостоверений тракториста-машиниста. В ходе расследования уголовного дела полученные средства не были обнаружены, в связи с чем межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход государства суммы полученной взятки.



- Осуждённый полагал, что с учётом назначенного уголовного наказания он не может нести дополнительную ответственность. Гусиноозёрский городской суд возражения ответчика не принял, исковые требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Решение вступило в законную силу.





