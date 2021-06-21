Бурятские чиновники съездили на обучение в Дубай

Сообщается, что высокопоставленные чиновники перенимали опыт, «погрузившись в проблематику города»



Бурятские чиновники ездили на стажировку в крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов - Дубай. Одними из первых об этом сообщил местный Telegram-канал «БурКОПсоюз». Авторы канала пытались разузнать, кто из чиновников болеет коронавирусом, но выяснили, что некоторые из них сидят на карантине после заграничной командировки



По данным Telegram-канала, бурятские чиновники в начале июня ездили в Дубай на обучение по программе Master of Public Administration от «Сколково». Обучение оплатила корпорация «ВЭБ.РФ». В числе приглашённых на стажировку были также представители других российских городов.



- Таким образом уже оскандалились мэры Иркутска, Красноярска, Челябинска, Вологды и Ярославля. К примеру, дубайский вояж делегации красноярских чиновников во главе с мэром Ерёминым обошёлся бюджету в 610 тысяч рублей, а на один только перелёт мэра Иркутска Болотова в Дубай ушло 275 тысяч рублей! – отмечает «БурКОПсоюз».



Информагентство «Ирсити» сообщает, что мэр Иркутска Руслан Болотов находился за границей восемь дней, с 1 по 20 июня. Стоимость билетов составила 247,3 тысячи рублей: из Иркутска в Москву и обратно — 196,1 тысячи рублей, по маршруту Москва – Дубай – Москва – 51,2 тысячи рублей. Билеты куплены по контракту с «Центральным агентством воздушных сообщений» на «услуги, связанные с направлением работников в служебную командировку».



Перенимали опыт Дубая



В пресс-службе правительства подтвердили информацию о командировке в Дубай. Выяснилось, что в состав делегации вошли глава полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев, первый зампред правительства республики Всеволод Мухин и министр экономики Екатерина Кочетова.



- В ходе стажировки управленческие команды на примере реальных проектов изучили международный опыт по адаптации инновационных технологических решений для развития городов. Участники познакомились с опытом Дубая по использованию альтернативной энергии и внедрению передовых технологий в инфраструктурные проекты, технологическими решениями в системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами и инициативами, улучшающими бытовые условия проживания горожан. Кроме того, участники изучили международный опыт по созданию бизнес-инкубаторов и свободных экономических зон, принципы работы «умного города», инновационные решения по работе городского общественного транспорта, - прокомментировали в пресс-службе республиканского правительства.



Здесь же отметили, что стажировка в Дубае – это «возможность на месте в формате интенсива погрузиться в проблематику города, лично посмотреть и оценить детали реализованных проектов, пообщаться с местными профильными экспертами».



По итогам каждого дня участники разбирали с экспертами увиденные проекты и применяемые управленческие модели, анализировали возможность их применения в российском контексте в целом и на примере каждого из городов-участников программы.



Отдельно в правительстве прояснили вопрос финансирования поездки. За обучение платила государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Исключение составили командировочные расходы: перелёт, проживание, питание.



- Стоимость каждого модуля фиксированная, она не зависит от места проведения занятий. По условиям программы участники проходят зарубежную стажировку в Азии. Из наиболее доступных в связи с эпидемиологической обстановкой стран, а также стран с высоким уровнем жизни и технологическим развитием выбраны Арабские Эмираты (Дубай), - заключили в правительстве.







