Мэр Улан-Удэ отмечает 55-летие

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Игорь Шутенков празднует день рождения в День России



Сегодня, 12 июня, в День России, у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова юбилей. Ему исполнилось 55 лет.



Игорь Шутенков родился 12 июня 1966 года в городе Потсдам (ГДР). В 1988 году окончил в Улан-Удэ Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «инженер-экономист».



С 1988 по 1990 годы служил в рядах Советской Армии.



С 1990 по 1992 годы работал старшим, главным государственным налоговым инспектором госналогинспекции по Железнодорожному району Улан-Удэ.



В 1993 году был назначен заместителем начальника отдела организации и контроля работы, а в 1994 году - начальником отдела косвенных налогов межрайонной инспекции № 1 по Улан-Удэ. В 1996 году Игоря Юрьевича назначили руководителем межрайонной инспекции № 1.



С октября 2001 года Шутенков был исполняющим обязанности, а с мая 2002 года - заместителем руководителя управления МНС России по Бурятии. С июня 2007 года Шутенков – заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия.



В конце 2007 года Игорь Шутенков был назначен министром финансов Бурятии. Должность занимал почти 10 лет.



В октябре 2017 года стал первым заместителем председателя правительства Бурятии.



С февраля 2019 года – первый заместитель руководителя администрации Улан-Удэ.



С 17 сентября 2019 года – мэр Улан-Удэ. На выборах участвовал самовыдвиженцем, набрал 52% голосов. Его ближайший соперник, тогдашний сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев получил 36 %.



Игорь Шутенков женат, имеет двоих дочерей.

