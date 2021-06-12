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Мэр Улан-Удэ отмечает 55-летие

Мэр Улан-Удэ отмечает 55-летие
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Игорь Шутенков празднует день рождения в День России

Сегодня, 12 июня, в День России, у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова юбилей. Ему исполнилось 55 лет.

Игорь Шутенков родился 12 июня 1966 года в городе Потсдам (ГДР). В 1988 году окончил в Улан-Удэ Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «инженер-экономист».

С 1988 по 1990 годы служил в рядах Советской Армии.

С 1990 по 1992 годы работал старшим, главным государственным налоговым инспектором госналогинспекции по Железнодорожному району Улан-Удэ.

В 1993 году был назначен заместителем начальника отдела организации и контроля работы, а в 1994 году - начальником отдела косвенных налогов межрайонной инспекции № 1 по Улан-Удэ. В 1996 году Игоря Юрьевича назначили руководителем межрайонной инспекции № 1.

С октября 2001 года Шутенков был исполняющим обязанности, а с мая 2002 года - заместителем руководителя управления МНС России по Бурятии. С июня 2007 года Шутенков – заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия.

В конце 2007 года Игорь Шутенков был назначен министром финансов Бурятии. Должность занимал почти 10 лет.

В октябре 2017 года стал первым заместителем председателя правительства Бурятии.

С февраля 2019 года – первый заместитель руководителя администрации Улан-Удэ.

С 17 сентября 2019 года – мэр Улан-Удэ. На выборах участвовал самовыдвиженцем, набрал 52% голосов. Его ближайший соперник, тогдашний сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев получил 36 %.

Игорь Шутенков женат, имеет двоих дочерей.
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