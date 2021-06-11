В Бурятии следователи проверяют, почему рушится новая дорога

На дороге появились ямы и выбоины спустя шесть месяцев после ремонта
В Бурятии начата доследственная проверка после информации о том, что дорога в Кяхте пришла в негодность спустя всего полгода после ремонта.
- Так как в публикации содержались сведения о превышении полномочий должностных лиц органов местного самоуправления, повлёкших нарушение охраняемым законом интересов общества, по данному факту Кяхтинским межрайонным следственным отделом в отношении должностных лиц органов местного самоуправления начата доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, действиям местных чиновников дана объективная правовая оценка, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2020 года был заключен муниципальный контракт на ремонт дороги по улице Маскова в Кяхте. Цена контракта составила около 4,5 млн рублей. В декабре был подписан акт о приёмке выполненных работ, подрядчик получил оплату. Срок гарантийных обязательств подрядчика согласно контракту составляет пять лет.
Казалось бы, всё хорошо: работы выполнены, жители получили обновлённую улицу. Но спустя полгода, по сообщениям местных жителей, на автодороге появились ямы и выбоины.
Проверка состоялась недавно, в конце мая.
- После проверки подтвердились признаки некачественного ремонта асфальтобетонного покрытия и присутствие большого количества повреждений дорожного полотна. Это разрывы, ямы, выбоины и т.д., - отметили в ОНФ по Бурятии.
Общественники обратились в прокуратуру.
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Власть, Фото:
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