В Бурятии дорога пришла в негодность спустя полгода после ремонта











Срок гарантийных обязательств подрядчика согласно контракту, составляет пять лет. При этом спустя полгода, по сообщениям местных жителей, данная автодорога пришла в негодность, рассказали в пресс-службе ОНФ в Бурятии.



Проверка состоялась недавно, в конце мая.



- После проверки подтвердились признаки некачественного ремонта асфальтобетонного покрытия и присутствие большого количества повреждений дорожного полотна. Это разрывы, ямы, выбоины и т.д., - сообщили в ОНФ.





















В городе Кяхта возникла проблема с дорогой на улице Маскова, её называют одной из самых проблемных в городе.В ноябре 2020 года был заключен муниципальный контракт на ремонт этой дороги. Цена контракта составила около 4,5 млн рублей. В декабре был подписан акт о приёмке выполненных работ, подрядчик получил оплату.Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой принять меры по гарантийному исправлению дефектов и обязать администрацию Кяхты регулярно мониторить состояние городских дорог и своевременно принимать меры по устранению нарушений.После обращения активистов в прокуратуру на улице Маскова началось устранение дефектов автодороги.