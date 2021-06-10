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В Бурятии дорога пришла в негодность спустя полгода после ремонта

В Бурятии дорога пришла в негодность спустя полгода после ремонта
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
На недавно отремонтированной дороге появились ямы и выбоины

В городе Кяхта возникла проблема с дорогой на улице Маскова, её называют одной из самых проблемных в городе.

В ноябре 2020 года был заключен муниципальный контракт на ремонт этой дороги. Цена контракта составила около 4,5 млн рублей. В декабре был подписан акт о приёмке выполненных работ, подрядчик получил оплату.



Срок гарантийных обязательств подрядчика согласно контракту, составляет пять лет. При этом спустя полгода, по сообщениям местных жителей, данная автодорога пришла в негодность, рассказали в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Проверка состоялась недавно, в конце мая.

- После проверки подтвердились признаки некачественного ремонта асфальтобетонного покрытия и присутствие большого количества повреждений дорожного полотна. Это разрывы, ямы, выбоины и т.д., - сообщили в ОНФ.




Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой принять меры по гарантийному исправлению дефектов и обязать администрацию Кяхты регулярно мониторить состояние городских дорог и своевременно принимать меры по устранению нарушений.

После обращения активистов в прокуратуру на улице Маскова началось устранение дефектов автодороги. 



ОНФ дороги дорожный ремонт
 
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