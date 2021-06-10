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Проректор ВСГУТУ станет первым замминистра образования Бурятии

Проректор ВСГУТУ станет первым замминистра образования Бурятии
Власть,  Фото:сайт ВСГУТУ
На вакантную должность претендовали 13 человек

В Бурятии стали известны результаты конкурса на вакантную должность первого замминистра образования и науки республики – председателя комитета по науке и профессиональному образованию.

- По итогам конкурса правительственная конкурсная комиссия признаёт победителем Сандакову Наталью Юрьевну, - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.

На пост, помимо Натальи Сандаковой, претендовали ещё 12 человек. Все они рекомендованы к включению в кадровый резерв полномочного представительства Бурятии при президенте России.

Сейчас Наталье Сандаковой предстоит пройти процедуру согласования.

На сегодня она трудится проректором по социальной и воспитательной работе ВСГУТУ. Также занимает пост одного из трёх сопредседателей регионального штаба ОНФ в Бурятии.

Сандакова доктор экономических наук, доцент.

Как сообщал «Байкал-Daily», пост первого замминистра образования и науки Бурятии в марте 2021 года покинула Галина Фомицкая. Она уволилась в связи с выходом на пенсию. 
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