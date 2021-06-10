Монголия выбрала президента





Жители Монголии впервые избрали главу государства на шесть лет.





Прежним президентом Монголии был кандидат от оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. В 2017 году он одержал победу во втором, ставшем историческим, туре выборов президента страны.



В Монголии завершились президентские выборы. По предварительным данным, кандидат от правящей Монгольской народной партии, бывший премьер-министра страны Ухнаагийн Хурэлсух набрал большинство голосов и одержал победу.По последним данным за кандидата У. Хурэлсуха проголосовали 67,8 процентов избирателей (822923 человека). За кандидата от Демократической партии, экс-депутата парламента С. Эрдэнэ – 6 процентов (72800 человек). За кандидата от коалиции «Правильный человек – Электорат» Д. Энхбата – 20,3 процентов (246955 человек).- Я одержал победу на президентских выборах, набрав более чем 65 процентов голосов. Хочу выразить искреннюю благодарность всему народу. Я воспринимаю это как огромную ответственность. Наш народ проголосовал и выразил свою волю на то, что я закончил начатое и сделал сказанное. Эту огромную надежду отвечу усердием и работой. Также я хотел бы поблагодарить С. Эрдэнэ и Д. Энхбата и желаю двум товарищам успехов в политике и благополучия их семьям, - заявил кандидат от МНП У. Хурэлсух.Вчера, в день выборов по всей стране работали 2087 избирательных участков. По данным ГИК, из 2041866 зарегистрированных избирателей, имеющих право голоса, по состоянию на 21:30 часов 9 июня проголосовали 1075938 избирателей. Явка составила 52,69 процента. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».