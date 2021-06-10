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Монголия выбрала президента

Монголия выбрала президента
Власть, 
На выборах одержал победу кандидат от Народной партии

В Монголии завершились президентские выборы. По предварительным данным, кандидат от правящей Монгольской народной партии, бывший премьер-министра страны Ухнаагийн Хурэлсух набрал большинство голосов и одержал победу.

По последним данным за кандидата У. Хурэлсуха проголосовали 67,8 процентов избирателей (822923 человека). За кандидата от Демократической партии, экс-депутата парламента С. Эрдэнэ – 6 процентов (72800 человек). За кандидата от коалиции «Правильный человек – Электорат» Д. Энхбата – 20,3 процентов (246955 человек).

- Я одержал победу на президентских выборах, набрав более чем 65 процентов голосов. Хочу выразить искреннюю благодарность всему народу. Я воспринимаю это как огромную ответственность. Наш народ проголосовал и выразил свою волю на то, что я закончил начатое и сделал сказанное. Эту огромную надежду отвечу усердием и работой. Также я хотел бы поблагодарить С. Эрдэнэ и Д. Энхбата и желаю двум товарищам успехов в политике и благополучия их семьям, - заявил кандидат от МНП У. Хурэлсух.

Вчера, в день выборов по всей стране работали 2087 избирательных участков. По данным ГИК, из 2041866 зарегистрированных избирателей, имеющих право голоса, по состоянию на 21:30 часов 9 июня проголосовали 1075938 избирателей. Явка составила 52,69 процента. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Жители Монголии впервые избрали главу государства на шесть лет.

Прежним президентом Монголии был кандидат от оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. В 2017 году он одержал победу во втором, ставшем историческим, туре выборов президента страны. 
Монголия выборы
 
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