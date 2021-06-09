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Оштрафованный за костёр глава Бурятии проявил «человеческую забывчивость»

Оштрафованный за костёр глава Бурятии проявил «человеческую забывчивость»
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
Стали известны подробности штрафа на главу Бурятии за попытку пожарить шашлык

Как сообщал «Байкал-Dailу», главу Бурятии Алексея Цыденова оштрафовали на три тысячи рублей за разведение костра вне специально отведённого для этого места в период действия особого противопожарного режима. Костёр глава разжёг в дни майских праздников, 5 мая, в местности Вышка Тункинского района, на берегу реки Иркут. О штрафе Алексей Цыденов сообщил на своей странице в Instagram накануне, чем «взорвал» местные паблики и СМИ, в том числе федеральные.

В пресс-службе правительства Бурятии официально прокомментировали произошедшее, раскрыв некоторые подробности.

- Алексей Цыденов находился в отпуске в Тункинском районе, где его встретили друзья. По случаю майских праздников были организованы шашлыки, для чего и был разожжён костер. Настроение было хорошее, и запрет на разведение костра по обычной человеческой забывчивости не был учтен. В связи с чем со спокойной душой выставил в Instagram сам процесс. Поделился радостью с земляками, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Затем в МЧС поступило заявление от «бдительных граждан» по поводу незаконного разведения костра. В заявлении они дали ссылку на публикацию Алексея Цыденова в Instagram.

- На основании этого МЧС обратилось к главе с вопросом - а был ли костер? Глава отказываться от фотографии не стал, придумывать то, что фото сделано в другом месте и в другое время тоже не стал, как и ссылаться на кого-то еще. В итоге ответственность за это понес сам, - рассказали в правительстве.

Решение о штрафе глава Бурятии сам опубликовал, чтобы избежать двойного толкования.

- Штраф оплачен, копия квитанции вместе с протоколом опубликована на странице Алексея Цыденова. Это не является пиар-акцией, однако в очередной раз напомнило о необходимости соблюдать противопожарное законодательство. Перед законом все равны! – заключили в правительстве Бурятии.



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