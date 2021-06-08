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Главу Бурятии оштрафовали за попытку пожарить шашлык

Главу Бурятии оштрафовали за попытку пожарить шашлык
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
«Всё правильно», - признал Алексей Цыденов

Главу Бурятии Алексея Цыденова оштрафовали за разведение костра для жарки шашлыка. 

В Бурятии сейчас действует особый противопожарный режим, так что разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено.

О штрафе Алексей Цыденов сообщил на своей странице в Instagram.

- Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно! – написал глава Бурятии.

Он также обратился к пользователям:

- Сейчас становится теплее. Надеюсь, ковида станет меньше, но пожароопасность повысится. Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих.

Алексей Цыденов приложил постановление о назначении административного наказания. Из него следует, что костёр он развёл 5 мая в Тункинском районе, в туристической местности Вышка.

«Признать гражданина Цыденова Алексея Самбуевича виновным в совершении действия, содержащего состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей», - говорится в постановлении.
штраф глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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