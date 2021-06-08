Главу Бурятии оштрафовали за попытку пожарить шашлык

Власть, Фото: страница Алексея Цыденова

«Всё правильно», - признал Алексей Цыденов



Главу Бурятии Алексея Цыденова оштрафовали за разведение костра для жарки шашлыка.



В Бурятии сейчас действует особый противопожарный режим, так что разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий запрещено.



О штрафе Алексей Цыденов сообщил на своей странице в Instagram.



- Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно! – написал глава Бурятии.



Он также обратился к пользователям:



- Сейчас становится теплее. Надеюсь, ковида станет меньше, но пожароопасность повысится. Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих.



Алексей Цыденов приложил постановление о назначении административного наказания. Из него следует, что костёр он развёл 5 мая в Тункинском районе, в туристической местности Вышка.



«Признать гражданина Цыденова Алексея Самбуевича виновным в совершении действия, содержащего состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей», - говорится в постановлении.

