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Главные силовики Бурятии задекларировали от 1,7 до 5,8 млн

Главные силовики Бурятии задекларировали от 1,7 до 5,8 млн
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
У главы МВД по Бурятии, как выяснилось, нет машин

Главные правоохранители Бурятии раскрыли сведения о доходах за 2020 год.

Руководитель следственного управления СК России по Бурятии Вячеслав Сухоруков задекларировал 5,8 млн рублей, его супруга - 2,5 млн. В собственности у Вячеслава Сухорукова – гараж, гараж-бокс, квартира, жилой дом, земельный участок, у жены - квартира в общей долевой собственности (1/3). Ездит глава следственного управления на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо».

Годовой доход прокурора Бурятии Галины Ковалёвой составил 5,3 млн. В собственности у прокурора квартира в 150 квадратов и гараж, машин в собственности нет.

Главный судебный пристав Пётр Ертанов показал в 2020 году доход 3,9 млн рублей, его супруга – 1,6 млн. Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии владеет тремя квартирами: первая в общей совместной собственности, вторая – в общей долевой (1/4), третья – в индивидуальной. Жена Петра Ертанова владеет земельным участком для сельскохозяйственного использования, участком для размещения гаражей и автостоянок, участком для размещения домов индивидуальной жилой застройки и двумя квартирами. Также у неё в собственности есть вышеуказанные квартиры, как и у мужа – в общей совместной, общей долевой (1/4). Главный судебный пристав ездит на автомобиле Volkswagen.

Министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов задекларировал 2,7 млн. рублей по итогам года. В собственности у министра нет жилых помещений, в пользовании – квартира в 84,3 квадрата, жилой дом в 398 квадратов и участок. У главы МВД по республике также нет машин в собственности.

Врио начальника УФСИН по Бурятии Борис Чистяков задекларировал 2 млн, его супруга – 24 тысячи. Владеет Борис Чистяков земельным участком и жилым домом в 138 квадратов, жена – квартирой (1/2 доли). У врио начальника УФСИН по республике две машины – «Тойота» и «Мицубиси».

Доход начальника управления Росгвардии по Бурятии Сергея Гатилова составил 1,7 млн рублей, его жена – 492 тысячи рублей. Сергей Гатилов владеет двумя земельными участками, квартирой и гаражом. В пользовании есть одна квартира. Ездит начальник управления Росгвардии по Бурятии на авто «Лексус RX 350».

Как сообщал «Байкал-Dailу», мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков задекларировал за 2020 года доход в 8,9 млн рублей. К слову, это более чем три миллиона рублей выше, чем у главы Бурятии Алексея Цыденова.

Рейтинг самых богатых депутатов Народного Хурала вновь возглавил гендиректор ООО «Семья» Михаил Гергенов, задекларировавший более 50,8 млн рублей.


декларация доходов
 
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