Главные силовики Бурятии задекларировали от 1,7 до 5,8 млн

У главы МВД по Бурятии, как выяснилось, нет машин
Главные правоохранители Бурятии раскрыли сведения о доходах за 2020 год.
Руководитель следственного управления СК России по Бурятии Вячеслав Сухоруков задекларировал 5,8 млн рублей, его супруга - 2,5 млн. В собственности у Вячеслава Сухорукова – гараж, гараж-бокс, квартира, жилой дом, земельный участок, у жены - квартира в общей долевой собственности (1/3). Ездит глава следственного управления на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо».
Годовой доход прокурора Бурятии Галины Ковалёвой составил 5,3 млн. В собственности у прокурора квартира в 150 квадратов и гараж, машин в собственности нет.
Главный судебный пристав Пётр Ертанов показал в 2020 году доход 3,9 млн рублей, его супруга – 1,6 млн. Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии владеет тремя квартирами: первая в общей совместной собственности, вторая – в общей долевой (1/4), третья – в индивидуальной. Жена Петра Ертанова владеет земельным участком для сельскохозяйственного использования, участком для размещения гаражей и автостоянок, участком для размещения домов индивидуальной жилой застройки и двумя квартирами. Также у неё в собственности есть вышеуказанные квартиры, как и у мужа – в общей совместной, общей долевой (1/4). Главный судебный пристав ездит на автомобиле Volkswagen.
Министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов задекларировал 2,7 млн. рублей по итогам года. В собственности у министра нет жилых помещений, в пользовании – квартира в 84,3 квадрата, жилой дом в 398 квадратов и участок. У главы МВД по республике также нет машин в собственности.
Врио начальника УФСИН по Бурятии Борис Чистяков задекларировал 2 млн, его супруга – 24 тысячи. Владеет Борис Чистяков земельным участком и жилым домом в 138 квадратов, жена – квартирой (1/2 доли). У врио начальника УФСИН по республике две машины – «Тойота» и «Мицубиси».
Доход начальника управления Росгвардии по Бурятии Сергея Гатилова составил 1,7 млн рублей, его жена – 492 тысячи рублей. Сергей Гатилов владеет двумя земельными участками, квартирой и гаражом. В пользовании есть одна квартира. Ездит начальник управления Росгвардии по Бурятии на авто «Лексус RX 350».
Как сообщал «Байкал-Dailу», мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков задекларировал за 2020 года доход в 8,9 млн рублей. К слову, это более чем три миллиона рублей выше, чем у главы Бурятии Алексея Цыденова.
Рейтинг самых богатых депутатов Народного Хурала вновь возглавил гендиректор ООО «Семья» Михаил Гергенов, задекларировавший более 50,8 млн рублей.
Главные силовики Бурятии задекларировали от 1,7 до 5,8 млн
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