Вячеслав Дамдинцурунов: «Деньги из федерального бюджета не с неба падают»

«Не волнуйтесь – я не уехал, и не надейтесь – я не уеду», – словами из песни Высоцкого министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов ответил Киму Харганаеву. Известный блогер разместил в Инстраграм-паблике «Бурятия онлайн» видеоролик с «трудными» вопросами, адресованными фавориту предварительного голосования «Единой России» по одномандатному округу.
Суть вопросов к Вячеславу Дамдинцурунову вкратце была такова:
- При вас в Бурятию пришли большие международные соревнования, без которых жили двадцать лет. Начали строиться крупные спортивные объекты. Новые спортивные площадки появились почти в каждом селе. Деньги, можно сказать, потекли рекою. Почему? Потому что вы умеете их выбивать с Москвы. Если вы такой хороший министр, может, вам надо остаться?
- С чем идёте в Думу? Что можете сделать такого там, чего не можете здесь? Обоснуйте необходимость вашего участия в выборах.
Вячеслав Дамдинцурунов ответил на вопросы Кима Харганаева в том же формате – записал видеоролик и прислал его «Бурятии онлайн». Итак, ответы министра.
- Многие ставят знак равенства между моим возможным избранием в Госдуму и отъездом из республики. Кто-то, наверное, даже радуется, что уедет с глаз долой. Хотя выборы ещё далеко, и борьба предстоит совсем не лёгкая, - здесь Вячеслав Дамдинцурунов и привёл цитату из Высоцкого.
Министр напомнил, что у него уже был «длинный период, когда жил на два дома – между Улан-Удэ и Москвой».
Отвечая на второй вопрос, он подчеркнул, что участие в выборах не только его личное решение, а решение команды, поддержанное её лидером – главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
Вячеслав Дамдинцурунов уверен, что начатые им проекты в сфере спорта и молодёжной политики «продолжатся при любом раскладе».
Далее Вячеслав Дамдинцурунов перешёл к третьему вопросу – своей предвыборной программе.
Вячеслав Дамдинцурунов перечислил эти проблемы: миграция сельского населения и жителей восточных регионов страны. Трудоустройство по специальности выпускников. Обеспечение сельских и отдалённых территорий врачами, учителями, тренерами, социальными и культурными работниками, в которых там остро нуждаются. Обеспечение молодых специалистов современным жильём. Развитие социальной инфраструктуры и многие другие задачи.
Он рассказал, что много ездит по районам, предприятиям, общается с избирателями. На этой основе формирует программу действий, которую пообещал обнародовать «до конца лета».
Вячеслав Дамдинцурунов призвал жителей Бурятии, в том числе активных пользователей соцсетей, вносить в проект программы свои идеи и предложения.