 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 мая

27 мая

Популярное

Вячеслав Дамдинцурунов: «Деньги из федерального бюджета не с неба падают»

Вячеслав Дамдинцурунов: «Деньги из федерального бюджета не с неба падают»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Вячеслав Дамдинцурунов, отвечая на «трудные» вопросы известного блогера, раскрыл истинную цель своего участия в выборах

«Не волнуйтесь – я не уехал, и не надейтесь – я не уеду», – словами из песни Высоцкого министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов ответил Киму Харганаеву. Известный блогер разместил в Инстраграм-паблике «Бурятия онлайн» видеоролик с «трудными» вопросами, адресованными фавориту предварительного голосования «Единой России» по одномандатному округу.

Суть вопросов к Вячеславу Дамдинцурунову вкратце была такова:

- Неужели за три года вам надоела наша республика? Или есть другие причины, почему вы хотите вернуться в Москву и занять думское кресло?
- При вас в Бурятию пришли большие международные соревнования, без которых жили двадцать лет. Начали строиться крупные спортивные объекты. Новые спортивные площадки появились почти в каждом селе. Деньги, можно сказать, потекли рекою. Почему? Потому что вы умеете их выбивать с Москвы. Если вы такой хороший министр, может, вам надо остаться?
- С чем идёте в Думу? Что можете сделать такого там, чего не можете здесь? Обоснуйте необходимость вашего участия в выборах.

Вячеслав Дамдинцурунов ответил на вопросы Кима Харганаева в том же формате – записал видеоролик и прислал его «Бурятии онлайн». Итак, ответы министра.

- Многие ставят знак равенства между моим возможным избранием в Госдуму и отъездом из республики. Кто-то, наверное, даже радуется, что уедет с глаз долой. Хотя выборы ещё далеко, и борьба предстоит совсем не лёгкая, - здесь Вячеслав Дамдинцурунов и привёл цитату из Высоцкого.

Министр напомнил, что у него уже был «длинный период, когда жил на два дома – между Улан-Удэ и Москвой».

- С Бурятией тогда не попрощался, и теперь прощаться не собираюсь, - твёрдо заявил Вячеслав Дамдинцурунов.

Отвечая на второй вопрос, он подчеркнул, что участие в выборах не только его личное решение, а решение команды, поддержанное её лидером – главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

- Моё место в команде после выборов может измениться, - продолжил Вячеслав Дамдинцурунов. - Но в любом случае я остаюсь в команде. Передо мной поставлена ясно сформулированная задача: работать послом Бурятии в Москве. Защищать там интересы республики и её жителей. Выбивать ресурсы на решение наших проблем. Все это я уже делаю как министр. Ведь поступающие в Бурятию средства на развитие спорта не с неба падают. Это результат большой командной работы. И думский мандат увеличит эти возможности в разы.

Вячеслав Дамдинцурунов уверен, что начатые им проекты в сфере спорта и молодёжной политики «продолжатся при любом раскладе».

- Развитие спортивной отрасли не единственная задача республики, и даже не самая главная, - неожиданно заявил глава спортивного ведомства. - Можно быть хорошим министром, но очень быстро достигаешь границ полномочий. А развитие республики возможно только в комплексе.

Далее Вячеслав Дамдинцурунов перешёл к третьему вопросу – своей предвыборной программе.

- У меня в планах несколько больших проектов, - сообщил участник предварительного голосования «Единой России». - Но начать я хочу с проекта, который предварительно назвал «Закон о молодых специалистах». Почему именно с него? Потому что при правильной реализации он позволяет подойти к решению сразу нескольких важных проблем.

Вячеслав Дамдинцурунов перечислил эти проблемы: миграция сельского населения и жителей восточных регионов страны. Трудоустройство по специальности выпускников. Обеспечение сельских и отдалённых территорий врачами, учителями, тренерами, социальными и культурными работниками, в которых там остро нуждаются. Обеспечение молодых специалистов современным жильём. Развитие социальной инфраструктуры и многие другие задачи.

- Цель - создать систему, которая позволит молодым людям начинать и продолжать работу по специальности в достойных условиях, где бы они ни проживали, – так обозначил Вячеслав Дамдинцурунов основную идею закона о молодых специалистах.

Он рассказал, что много ездит по районам, предприятиям, общается с избирателями. На этой основе формирует программу действий, которую пообещал обнародовать «до конца лета».

Вячеслав Дамдинцурунов призвал жителей Бурятии, в том числе активных пользователей соцсетей, вносить в проект программы свои идеи и предложения.

- Готов ответить на любые вопросы, никогда от людей не прятался, всегда отвечаю на обращения, - сказал министр. - Даже мой номер мобильного доступен у меня в аккаунте, и это сделано не к выборам. Так было всегда и будет в дальнейшем.
Единая Россия выборы в Госдуму выборы Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Вячеслав Дамдинцурунов: «Деньги из федерального бюджета не с неба падают»
Вячеслав Дамдинцурунов: «Деньги из федерального бюджета не с неба падают»
Власть, 28.05.2021
Вячеслав Дамдинцурунов, отвечая на «трудные» вопросы известного блогера, раскрыл истинную цель своего участия в выборах
«Россия 24» рассказала про «слишком мягкий» приговор Баиру Жамбалову
«Россия 24» рассказала про «слишком мягкий» приговор Баиру Жамбалову
Власть, 28.05.2021
Жители республики возмущены назначенным наказанием бывшему вице-спикеру Народного Хурала
Глава Подмосковья хочет провести отпуск в Бурятии
Глава Подмосковья хочет провести отпуск в Бурятии
Власть, 28.05.2021
Губернатор Московской области назвал Бурятию «живописной»
Замминистра внутренних дел Бурятии возглавит Октябрьский район Улан-Удэ
Замминистра внутренних дел Бурятии возглавит Октябрьский район Улан-Удэ
Власть, 27.05.2021
Неожиданная смена власти произошла в администрации крупнейшего района Улан-Удэ
В Иркутской области проработают меры стабилизации цен на жильё
В Иркутской области проработают меры стабилизации цен на жильё
Власть, 26.05.2021
Предложения должны быть разработаны не позднее середины июня
Депутаты горсовета Улан-Удэ рассмотрели исполнение бюджета за 2020 год
Депутаты горсовета Улан-Удэ рассмотрели исполнение бюджета за 2020 год
Власть, 26.05.2021
Некоторые земельные участки в городе были переведены из одной категории в другую
Премьер-министр России поставил в пример учёного из Бурятии
Премьер-министр России поставил в пример учёного из Бурятии
Власть, 26.05.2021
Михаил Мишустин рассказал о разработке Анжея Жимбиева
Зампреда правительства Бурятии просят обратить внимание на дорогу в Нурселении
Зампреда правительства Бурятии просят обратить внимание на дорогу в Нурселении
Власть, 26.05.2021
Просьбу написали на странице зампреда правительства
Замминистра культуры Бурятии метит в главы района
Замминистра культуры Бурятии метит в главы района
Власть, 25.05.2021
Пять человек претендуют на пост главы Курумканского района Бурятии
Глава Бурятии назвал позором свалку в Тунке
Глава Бурятии назвал позором свалку в Тунке
Власть, 25.05.2021
Весь мусор, подчеркнул Алексей Цыденов, привезли местные жители, а не чужие
Коммуниста призывают извиниться перед главой минздрава Бурятии
Коммуниста призывают извиниться перед главой минздрава Бурятии
Власть, 25.05.2021
Слова коммуниста о том, что необходимо расстрелять Евгению Лудупову, шокировали многих жителей Бурятии
Глава Бурятии посетит мараловую ферму
Глава Бурятии посетит мараловую ферму
Власть, 25.05.2021
Сегодня, 25 мая глава Бурятии Алексей Цыденов прибыл с рабочим визитом в Тункинский район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^