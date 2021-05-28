Вячеслав Дамдинцурунов: «Деньги из федерального бюджета не с неба падают»

Суть вопросов к Вячеславу Дамдинцурунову вкратце была такова:







Министр напомнил, что у него уже был «длинный период, когда жил на два дома – между Улан-Удэ и Москвой».







Отвечая на второй вопрос, он подчеркнул, что участие в выборах не только его личное решение, а решение команды, поддержанное её лидером – главой Бурятии Алексеем Цыденовым.







Вячеслав Дамдинцурунов уверен, что начатые им проекты в сфере спорта и молодёжной политики «продолжатся при любом раскладе».







Далее Вячеслав Дамдинцурунов перешёл к третьему вопросу – своей предвыборной программе.







Вячеслав Дамдинцурунов перечислил эти проблемы: миграция сельского населения и жителей восточных регионов страны. Трудоустройство по специальности выпускников. Обеспечение сельских и отдалённых территорий врачами, учителями, тренерами, социальными и культурными работниками, в которых там остро нуждаются. Обеспечение молодых специалистов современным жильём. Развитие социальной инфраструктуры и многие другие задачи.







Вячеслав Дамдинцурунов призвал жителей Бурятии, в том числе активных пользователей соцсетей, вносить в проект программы свои идеи и предложения.





