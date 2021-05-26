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Блогер задал неудобные вопросы Вячеславу Дамдинцурунову

Блогер задал неудобные вопросы Вячеславу Дамдинцурунову
Общество,  Фото:buryatia_online
Пользователи социальных сетей ждут ответа от политика

Известный инстаблогер Ким Харганаев опубликовал пост, в котором задал вопросы министру спорта и молодёжной политики Бурятии, участнику предварительного голосования партии «Единая Россия» Вячеславу Дамдинцурунову. Обращение блогера вышло откровенным, и пользователи социальных сетей ждут ответа от политика.

В популярном инстапаблике «buryatia_online» (https://www.instagram.com/tv/CPTCaoJBL8I/?utm_medium=copy_link) Вячеславу Дамдинцурунову были заданы три вопроса об его участии в предвыборной кампании на выборах в Госдуму и планах покинуть Бурятию.

В первом вопросе Ким Харганаев высказал мнение, что Вячеслав Дамдинцурунов устал от Бурятии, и его возможный переход в Госдуму –лишь повод покинуть республику:

- Мы все знаем, что вы очень долгое время проработали в Москве. Три года назад вы вернулись в Бурятию в лице министра спорта республики. Неужели за три года вам надоела наша республика? Или есть другие причины, почему вы хотите вернуться в Москву и занять думское кресло?

Второй вопрос блогера – что будет со спортом в Бурятии, если Вячеслав Дамдинцурунов оставит министерский пост в правительстве республики:

- Говорят, что вы хороший министр. При вас в Бурятию пришли большие международные соревнования. Начали строиться крупные спортивные объекты. Новые спортивные площадки появились почти в каждом селе. Деньги в Бурятию, можно сказать, потекли рекой. Вы умеете их «выбивать» из Москвы. А станете депутатом Госдумы, и мы вас в Бурятии больше не увидим. Спорт в республике вновь будет финансироваться по остаточному принципу. Вам не жалко?

В своём третьем вопросе Ким Харганаев сообщил Вячеславу Дамдинцурунову, а заодно и всем пользователям соцсетей, что не знаком с программой кандидата, и пригласил его в соцсети:

- Мы ничего не знаем о вашей программе. Мы видим только предвыборный пиар. Ездите по районам, проводите там встречи, на них что-то рассказываете. Расскажите и нам - пользователям соцсетей Бурятии. С чем идёте в Думу? Что можете сделать такого там, чего не можете здесь? Обоснуйте необходимость вашего участия в выборах. Чтобы у нас появилась причина участия в праймериз, и реально вас поддержать.

Задав все вопросы, Ким Харганаев сказал Вячеславу Дамдинцурунову:

- Вячеслав Анатольевич, я обращаюсь к вам. И жду такой же открытости от вас. Говорят, что вы смелый и решительный человек. Надеюсь у вас хватит смелости честно ответить своим избирателям.

Пост известного инстаблогера собрал уже несколько тысяч просмотров. Пользователи поддерживают откровенность Кима Харганаева, комментариями: «Смело!». И надеются на быстрые ответы Вячеслава Дадминцурунова на заданные вопросы.
Единая Россия Вячеслав Дамдинцурунов выборы блогеры
 
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