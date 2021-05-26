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Депутаты горсовета Улан-Удэ рассмотрели исполнение бюджета за 2020 год

Депутаты горсовета Улан-Удэ рассмотрели исполнение бюджета за 2020 год
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Некоторые земельные участки в городе были переведены из одной категории в другую

Сегодня состоялась очередная сессия Улан-Удэнского горсовета депутатов, на ней было рассмотрено 11 вопросов.

Основным вопросом был, конечно, бюджет Улан-Удэ за 2020 год. Как сообщал «Байкал-Daily», фактический объём доходов составил 15 млрд рублей, в том числе межбюджетные трансферты - 10,6 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы - 4,4 млрд рублей. Плановые значения по доходам в целом выполнены на 99%, по безвозмездным перечислениям на 98% и по собственным доходам на 103%.

Расходы исполнены в сумме 14,9 млрд рублей при плане 15,8 млрд., или на 95%. В 2020 году уточнение городского бюджета производилось пять раз, в результате уточнений по отношению к первоначальному бюджету объём межбюджетных трансфертов увеличен на 1,8 млрд рублей, объем налоговых и неналоговых доходов не изменялся. В целом, план по доходам составил 15,2 млрд.

Дефицит бюджета увеличился до 636 млн. Объём муниципального долга, на 1 января 2021 года, составил 3 млрд 376 млн рублей.

Отчет по бюджету за прошедший год был принят депутатами горсовета.

- Бюджет за 2020 год практически социальный, социальный блок у нас занимает у нас 65% от всей суммы расходной части. Заключение дала Контрольно-счётная палата Улан-Удэ, неэффективного нецелевого использования бюджетных средств не наблюдается, - сообщила председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету горсовета депутатов Долгор Норбоева.

Также на сессии решением депутатов некоторые земельные участки в столице Бурятии были переведены из одной категории в другую.

- Первым вопросом мы рассматривали земельный участок, который находится в посёлке Силикатный по улице Домостроительной, из земель населённых пунктов мы перевели его в промзону. Это логично, поскольку вокруг производственные базы, и они имеют такую зону. А здесь, видимо, своевременно не поменяли, так что мы привели в соответствие. По второму вопросу депутат Василий Цыремпилов вышел с инициативой, теперь у нас появилась возможность в зоне СХ строить спортзалы, спортивные площадки и т.д. Я считаю, что это своевременно и нужно, потому что разработали проект, а чтобы его построить, надо было обязательно перевести, - объяснил председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Валерий Шагжитаров.

Теперь в микрорайоне Солдатский можно будет построить спортивный объект. И ещё один земельный участок отдадут в собственность республики для последующего строительства на нём пристроя к 19-й школе.

- Чтобы попасть в федеральную целевую программу «Образование», мы передаём земельный участок в собственность республики – то есть передаём от города республике. Теперь возможно будет строительство пристроя с использованием федеральных целевых денег, - продолжил Валерий Шагжитаров.

Кроме того, участок на границе двух городских кварталов перевели в категорию Р1 (зона лесов и лесопарков).

- Участок, который был предназначен для жилищного строительства и строительства общественно-делового пространства, был переведён в категорию Р1, то есть там запрещено всякое строительство, любое вмешательство – поскольку там есть нетронутый участок леса. Делается для того, чтобы сохранить зелёную зону на границе 102 и 118 кварталов. Это очень такой позитивный шаг, мы попросили управление архитектуры, чтобы эта практика была продолжена, - пояснил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергей Бурдиков.

Были приняты и другие решения, в частности по перечню наказов избирателей на 2021 год.
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