Муниципальные учреждения города в Иркутской области накопили долгов на 22 млн

Электроэнергию могли отключить в любой момент



Прокурорская проверка вскрыла крупную задолженность за электричество в городе Саянск Иркутской области.



Установлено, что между энергосбытовой компанией и муниципальными учреждениями города заключены договоры энергоснабжения. Ввиду нарушений положений договоров о поэтапном порядке оплаты перед ресурсоснабжающей организацией образовалась задолженность за электроэнергию в размере 22 млн рублей.



- Это могло повлечь приостановление либо ограничение предоставления услуги, и как следствие помешать нормальному функционированию объектов социального назначения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Мэру Саянска внесено представление об устранении нарушений закона.



После вмешательства прокуратуры образовавшаяся перед поставщиком коммунальной услуги задолженность была полностью погашена.

