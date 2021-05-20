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Муниципальные учреждения города в Иркутской области накопили долгов на 22 млн

Муниципальные учреждения города в Иркутской области накопили долгов на 22 млн
Власть,  Фото:pixabay.com
Электроэнергию могли отключить в любой момент

Прокурорская проверка вскрыла крупную задолженность за электричество в городе Саянск Иркутской области.

Установлено, что между энергосбытовой компанией и муниципальными учреждениями города заключены договоры энергоснабжения. Ввиду нарушений положений договоров о поэтапном порядке оплаты перед ресурсоснабжающей организацией образовалась задолженность за электроэнергию в размере 22 млн рублей.

- Это могло повлечь приостановление либо ограничение предоставления услуги, и как следствие помешать нормальному функционированию объектов социального назначения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Мэру Саянска внесено представление об устранении нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры образовавшаяся перед поставщиком коммунальной услуги задолженность была полностью погашена.
электроснабжение
 
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