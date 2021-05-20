Электроэнергию могли отключить в любой момент
Прокурорская проверка вскрыла крупную задолженность за электричество в городе Саянск Иркутской области.
Установлено, что между энергосбытовой компанией и муниципальными учреждениями города заключены договоры энергоснабжения. Ввиду нарушений положений договоров о поэтапном порядке оплаты перед ресурсоснабжающей организацией образовалась задолженность за электроэнергию в размере 22 млн рублей.
- Это могло повлечь приостановление либо ограничение предоставления услуги, и как следствие помешать нормальному функционированию объектов социального назначения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Мэру Саянска внесено представление об устранении нарушений закона.
После вмешательства прокуратуры образовавшаяся перед поставщиком коммунальной услуги задолженность была полностью погашена.
Муниципальные учреждения города в Иркутской области накопили долгов на 22 млн
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 21.05.2021
Алексей Цыденов поручил усилить работу мобильных групп
Электроэнергию могли отключить в любой момент
У некоторых заместителей мэра имеются по две машины
Районный суд назначил бывшему главе Баргузинского района только штраф
Председатель Общественной палаты Бурятии поставил первую прививку от коронавируса
Конкурсная комиссия проверит сведения обо всех претендентах на пост главы Тункинского района
Александр Костенко ранее также был вице-губернатором Приморского края.
Власть, 19.05.2021
Ранее она руководила аппаратом уполномоченного по правам ребёнка
Баиру Жамсуеву вручили орден «Полярная звезда»
Наталья Ганькина проверила содержание малолетних обвиняемых и осуждённых
На этой неделе в республике прогнозируется высокий класс пожарной опасности в лесах
Ради будущего объекта внесут изменения в правила землепользования
Политик Игорь Бобков объяснил, почему выбрал «Партию пенсионеров»
В Бурятии сложилась непростая ситуация с покупкой квартир для сирот
Появился второй кандидат, намеренный участвовать в будущих выборах главы Бурятии