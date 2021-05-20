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Переболевший ковидом Баир Бальжиров призвал всех привиться

Переболевший ковидом Баир Бальжиров призвал всех привиться
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Председатель Общественной палаты Бурятии поставил первую прививку от коронавируса

Председатель Общественной палаты Бурятии, бывший зампред правительства республики Баир Бальжиров сообщил, что поставил первую вакцину против COVID-19.

- Сделал первую прививку от ковида. Прошло восемь месяцев с момента выписки из стационара. Болел тяжело, две недели в реанимации. Четыре месяца назад был приличный уровень антител. На прошлой неделе антитела показали «пограничный» уровень, решил сделать прививку, - написал на своей странице Баир Бальжиров.

Он обратился к жителям Бурятии с просьбой беречь себя и также пройти вакцинацию от коронавируса.

Председатель Общественной палаты Бурятии заболел коронавирусом в августе 2020 года. Произошло это после того, от ковида скончалась 97-летняя мама Баира Бальжирова. Вскоре после похорон он почувствовал себя плохо, компьютерная томография показала, что поражены воспалительным процессом 65% лёгких.

Бальжирова немедленно госпитализировали, он две недели провёл в реанимации.

- Не мог оторваться от кислородной маски, всё время не хватало воздуха. Ну, тяжёлая это болезнь… - рассказывал он.

Баир Бальжиров рассказывал также, что одним из последствий коронавируса стали заметные тёмные пятна на руках.

Ранее в Бурятии озвучивали, что до июня 2021 года необходимо провакцинировать 40% населения. Жители Бурятии могут пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства, вне зависимости от регистрации. Записаться можно на портале государственных услуг и регистратурах поликлиники.

Бальжиров восемь лет (с 1994 по 2002) трудился министром здравоохранения республики Бурятия. После пять лет возглавлял полномочное представительство Бурятии при президенте России. С 2007 по 2011 годы был заместителем председателя правительства республики Бурятия по социальному развитию. Возглавляет Общественную палату Бурятии с 2016 года.
коронавирус профилактика вакцинация
 
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