Переболевшие ковидом жители Бурятии рассказали свои истории

«После перенесённого не могу долго говорить», - поделился известный бурятский артист



Коронавирус многолик, и не у всех болезнь проходит по «стандартному» сценарию. Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии попросил выздоровевших людей поделиться впечатлениями от встречи с вирусом. Это абсолютно разные люди – по возрасту, роду занятий, темпу жизни. И, тем не менее, COVID-19 настиг каждого из них.



Были опрошены председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров (69 лет), певец, шоумен, заслуженный артист Бурятии Зоригто Тогочиев (43 года), стоматолог Александра Ланцева (26 лет), предприниматель Ксения Плеханова (24 года), педагог-хореограф Светлана Литвинцева (29 лет).



Как всё началось?



Баир Бальжиров:

В августе в нашей семье случилось трагическое событие – от коронавируса умерла наша мама, которой было 97 лет. На похоронах присутствовали только самые близкие люди. После этого мы все заразились, но, конечно, не от мамы.



А 13 августа я почувствовал себя плохо. Сделал компьютерную томографию (КТ), выяснилось, что у меня уже 65% лёгких поражены воспалительным процессом. Меня немедленно госпитализировали.



Ксения Плеханова:

Я была в Москве в этот момент, и подруга предложила сдать тест. Просто так. Сказать честно, я вообще не верила в существование вируса, поэтому с полной уверенностью в том, что не болею, сдала тест. Он оказался положительный.



Светлана Литвинцева:

Как и где я заразилась - точно не знаю. Помню, что в тот день, когда почувствовала себя плохо, забирала ребёнка с детского сада и стала ощущать, что резко поднимается температура. Кроме этого стало тяжело дышать. Дома измерила температуру - оказалась почти 39 градусов. Ночь переждала, а утром вызвала скорую.



Александра Ланцева:

Резко поднялась температура до 40 градусов. Я вызвала врача, измерили сатурацию (насыщение крови кислородом), послушали лёгкие и посоветовали сделать компьютерную томографию (КТ). По итогам КТ выяснилось, что у меня поражение правого лёгкого на 25 %. В общем, к COVID у меня добавилась и пневмония.



Как протекала болезнь?



Баир Бальжиров:

Я провёл две недели в реанимации. Не мог оторваться от кислородной маски, всё время не хватало воздуха. Ну, тяжёлая это болезнь…



Светлана Литвинцева:

Через пару дней после недомогания пропала одышка, самочувствие было хорошее, просто держалась высокая температура. Следующие дни начался настоящий кошмар… Температура держится, слабость невыносимая, головные боли, одышка. Терпеть уже было просто невозможно и меня забрали в больницу, где выяснилось, что у меня правосторонняя пневмония. Процент повреждения лёгких был не такой большой, поэтому с прописанным лечением меня отпустили лечиться домой.



Зоригто Тогочиев:

Болезнь страшная. У меня до сих пор стоит перед глазами картина, которую я увидел, когда попал в больницу. Люди в тяжёлом состоянии – дедушки, бабушки… Очень страшно. Я сам доехал до больницы, зашёл, а после ничего не помню. В реанимации я пробыл две недели.



Александра Ланцева:

У меня держалась температура – колебалась в пределах 38-40 градусов. Огромное количество лекарств, слабость, потеря аппетита, тревожность. Приятного, конечно, в этом нет ничего. Лечилась я 21 день.



Ксения Плеханова:

У меня, если можно так сказать, всё было классически. Полное отсутствие обоняния, вкуса. В день несколько разных состояний – от нормального до плохого и так по кругу.



Расскажите о своих ощущениях, мыслях во время лечения?



Ксения Плеханова:

С одной стороны, я благодарна COVID потому, что у меня было время побыть наедине с собой. Опять же, я перенесла болезнь в лёгкой форме, а тем, кто тяжело болеет, конечно, не до размышлений. Я настраивала себя на скорейшее выздоровление без осложнений. Мой стимул – это моя дочь.



Светлана Литвинцева:

В критические для меня дни болезни – это третий-пятый дни, невозможно было лежать, сидеть, болели мышцы. Места себе не находила. В целом, подобное состояние держалось десять дней. Но, при этом, не было ни жжения в горле, ни кашля. Была странная тревожность и переживания за близких.



Остались ли после болезни какие-то последствия? О чем бы хотели рассказать после пережитого?



Баир Бальжиров:

После перенесённого у меня появились заметные тёмные пятна на руках. Ковид, оказывается, поражает ещё и кожу.



Светлана Литвинцева:

Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, очень жалею, что пропустила месяц работы. Мы отовсюду слышим, читаем о советах по профилактике. Но, к сожалению, многие не воспринимают всерьез вирус, пока это не коснётся его лично или его близких. Не нужно до этого доводить.



Зоригто Тогочиев:

Я, как и многие, смеялся и не понимал насколько это серьёзно. Пока не столкнулся с вирусом лицом к лицу. После перенесённого у меня упал сахар в крови, я не могу долго говорить и находиться в одном положении. Теперь со мной постоянно прибор, который помогает мне дышать. Земляки, пожалуйста, берегите себя, своих близких, не пренебрегайте советами эпидемиологов, мойте руки, берегите своих старших, они самые незащищенные!



