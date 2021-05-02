Глава Бурятии посетил пасхальную службу

Глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с супругой Ириной посетили пасхальную службу. Они побывали на богослужении в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ. Несколько фотографий глава выложил на своей странице в Instagram. Он также поздравил жителей Бурятии с этим светлым православным праздником.
- Вчера сходили на Пасхальную службу. Всех с Великим праздником! Христос Воскресе!!! Пусть в мир придёт добро, - написал Алексей Цыденов.
Жители Бурятии в комментариях поздравляют друг друга: «Воистину воскресе!», «Воистину воскресе! Всех со светлым праздником Пасхи дорогие земляки, вне зависимости от вашего вероисповедания».
Ночью 2 мая пасхальные богослужения в Свято-Одигитриевском соборе совершил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.
- В 23:45 был совершен крестный ход, а ровно в полночь при многократном пении тропаря Пасхи началась Светлая Заутреня. В конце Заутрени Владыка митрополит прочитал огласительное слово святителя Иоанна архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго. Затем архипастырь совершил божественную литургию. Владыке митрополиту сослужило соборное духовенство, - рассказали в Бурятской митрополии.
По окончании литургии митрополит Иосиф совершил освящение артоса, — специального хлеба, напоминающего о многократных явлениях воскресшего Иисуса его ученикам, поясняют верующие. Этот хлеб будут носить в крестных ходах, а в Светлую субботу он будет раздроблен на частицы и роздан верующим.
Отметим, в прошлом году Алексей Цыденов на пасхальном богослужении в Свято-Одигитриевском соборе не присутствовал. Тогда действовали серьёзные ограничения на массовые мероприятия, во многих регионах храмы в день Воскресения Христова и вовсе закрыли. В Бурятии храмы были открыты, но верующих было совсем мало, и все они соблюдали дистанцию в 1,5 метра.