Исключённый из фракции «Единая Россия» Игорь Бобков: «Игра в одну калитку»

Игорь Бобков, которого выгнали из фракции «Единая Россия», откровенно рассказал о произошедшем
Депутат Народного Хурала Игорь Бобков, которого накануне исключили из фракции «Единая Россия», собрал сегодня пресс-конференцию.
Причиной исключения Бобкова из фракции стало его самовольное выдвижение на пост председателя бюджетного комитета Хурала. Ведь фракция «Единая Россия» своим кандидатом выбрала Александра Бардунаева.
Бобков, выдвинув себя, заявил на сессии, что возмущён выбором коллег. Он указывал на молодой возраст Бардунаева, а также на то, что тот в Хурале всего 2,5 года. В то время как Игорь Бобков имеет 14-летний работы в бюджетном комитете и, по его словам, «досконально знает все процессы».
На голосовании Александр Бардунаев набрал 39 голосов депутатов, Бобков – четыре. После сессии за своеволие фракция «Единая Россия» исключила Игоря Бобкова из своих рядов. По этому поводу он оставил на своей странице следующий пост:
«27 апреля я выдвинул свою кандидатуру на должность председателя бюджетного комитета Народного Хурала. Накануне я не получил поддержку фракции «Единой России», сделавшей ставку на молодого и менее опытного кандидата. Сегодня я не согласился с фракционным подхалимским режимом ради возможности быть свободным и действовать, а не защищать чуждые для меня интересы. И именно за это меня сегодня, 27 апреля из фракции исключили. Нисколько об этом не жалею».
На сегодняшней пресс-конференции Игорь Бобков рассказал, почему вообще решил идти на руководящую должность в Хурале.
- У меня по натуре, по характеру есть определённый финансовый педантизм. То есть, я постоянно спрашиваю, куда вы тратите деньги, на что вы их тратите, насколько обоснована ваша трата. Регулярно рассматриваю представления Счётной палаты, акты аудиторских проверок Счётной палаты… Соответственно, у меня складывается определённая картина. Поэтому я принял решение, что я на председателя бюджетного комитета пойду.
Накануне сессии, 26 апреля, на заседании фракции он также заявил о своих намерениях, но проиграл в голосовании с большим перевесом. Тогда Бобков решил бороться и всё равно выставить свою кандидатуру.
В качестве аргумента своего решения Игорь Бобков заявил следующее: «Потому что, честно говоря, с той партийной дисциплиной, которая есть во фракции, я не согласен. Не согласен по той простой причине, что и до этого у меня были стычки, были вот эти коллизии, дискуссии, в которые я вступал <…> В большинстве случаев я проигрывал. Естественно, коллеги и решение фракции было такое: «Давайте просто промолчим на сессии, давайте ничего делать не будем». Я говорю «Но мы же не можем одним молчанием выигрывать политические процессы».
Депутат также признался: знал, что за нарушение дисциплины будут санкции, но не предполагал, что его сразу исключат из фракции. Тем более что несколько лет назад аналогичный поступок совершил единоросс Анатолий Кушнарёв. На пост председателя комитета Хурала по экономической политике фракция выдвигала Батора Цыбикова, но Кушнарёв самовыдвинулся и даже одержал победу. Кушнарёв в итоге и получил высокий пост, и сохранил членство во фракции.
- Я прекрасно понимал, если я нарушаю партийную дисциплину, то соответственно, по отношению ко мне будут определённые санкции. Но я не знал, что сразу будет исключение, потому что раньше другие депутаты также нарушали партийную дисциплину и избирались таким же образом на должность председателя, только другого комитета. Я пришёл к убеждению того, что мне во фракции находиться морально и политически тяжело, - объяснил Бобков.
На заседание по своему исключению, которое состоялось вечером 27 апреля, он не пошёл.
- На фракцию я не пошёл, потому что я знал, что я буду предан обструкции, я знал, что это будет опять игра в одну калитку, - заявил Игорь Бобков.
Он рассказал, что и прежде не получал от фракции «ЕР» должной поддержки, предлагаемые им поправки не находили ободрения.
- Я получал отрицательные заключения. Естественно, меня это удручало. И так называемая поддержка фракции, поддержка большинства не чувствовалась, - сказал Игорь Бобков.
Пока он не будет вступать ни в какие фракции и не знает «в кого превратится в Народном Хурале». Что касается политических амбиций, то Бобков ожидаемо решил двинуться на выборы в Госдуму, которые состоятся осенью.
- Лучше быть одному, чем с кем-то. Я буду пока один. Естественно, у меня есть желание участвовать в выборах в Государственную Думу, я этого не скрываю. Потому что любой политик, в том числе и региональный, если ты избираешься, то ты должен двигаться по этой политической лестнице, - аргументировал Бобков.
Следующей партией Бобкова будут, вероятнее всего, «Пенсионеры Бурятии». Ранее он долгое время был лидером бурятских ЛДПРовцев, пока его не сместили с этого поста.
Исключённый из фракции «Единая Россия» Игорь Бобков: «Игра в одну калитку»
Власть, Фото:
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