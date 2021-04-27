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В Улан-Удэ назначили главу Советского района

В Улан-Удэ назначили главу Советского района
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
У прежнего руководителя района выявили липовый документ об образовании

Назначен новый руководитель администрации Советского района Улан-Удэ. Им стал Евгений Эрдыниев, который прежде занимал должность заместителя руководителя аппарата администрации города.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежний руководитель районной администрации Базар Батожаргалов 7 апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполнял обязанности руководителя Советского района Владислав Дармаев.

В результате проверки выяснилось, что у Базара Батожаргалова поддельный диплом об образовании. В мэрии тогда сообщали, что такие проверки проводятся регулярно, запросы по достоверности дипломов сотрудников направляются в вузы для подтверждения. подтверждали.

Справка:

Эрдыниев Евгений Вячеславович родился в 1976 году, окончил экономический факультет БГСХА.

С 2000 по 2009 работал в структурных подразделениях минфина Бурятии.

С 2009 по 2015 год работал заместителем руководителя администрации Курумканского района.

С 2015 по 2017 год занимал пост заместителя председателя комитета экономики и оргобеспечения- начальника отдела бюджетного планирования и целевых программ минкультуры Бурятии.

С 2017 по 2019 год был советником первого заместителя председателя правительства Бурятии.

С 2019 по 2020 год трудился заместителем руководителя администрации Советского района. С 2020 по 2021 год – заместителем руководителя аппарата администрации Улан-Удэ.


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