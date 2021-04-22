На здании местной администрации открыли мемориальную доску Юрию Сайфулину
Мемориальную доску памяти бывшего главы Борзинского района Забайкальского края Юрия Сайфулина установили 21 апреля на стене здания администрации муниципального образования. Право открыть доску предоставили вдове Юрия Григорьевича Елене Сайфулиной, а также заместителю председателя правительства Забайкальского края Андрею Гурулёву.
- Ещё очень долго жители будут вспоминать добрым словом Юрия Григорьевича, а многие завершённые и завершаемые проекты будут напоминать всем о его работоспособности, отзывчивости и желании сделать нашу жизнь лучше, - отметили в пресс-службе администрации Борзинского района.
В дань памяти и уважения прошло традиционное возложение цветов, сопровождавшееся троекратным залпом.
Юрий Сайфулин был кавалером знака «Шахтёрская слава», заслуженным шахтёром, обладателем медали МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Родился 7 ноября 1954 года в посёлке Орловский Агинского Бурятского округа. Работал на Харанорском разрезе, возглавлял администрацию посёлка Шерловая Гора. Главой района был избран летом 2016 года. Ушёл из жизни 11 января 2021 года, сообщает управление информационных коммуникаций Забайкалья.
В Забайкалье почтили память главы Борзинского района
Власть, Фото:
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