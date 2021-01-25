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Экс-главу села в Бурятии оштрафовали за присвоение 266 тысяч рублей

Экс-главу села в Бурятии оштрафовали за присвоение 266 тысяч рублей
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Также он получил условный срок

Бывший глава сельского поселения «Гильбиринское» Иволгинского района Бурятии признан виновным в присвоении вверенного имущества.

В суде установлено, что с декабря 2015 года по июль 2017 года, являясь главой сельского поселения, используя служебное положение, он отдавал незаконные распоряжения о перечислении денег из бюджета поселения сотрудникам сельской администрации. Впоследствии деньги передавались самому главу. Муниципальному образованию причинён имущественный вред на сумму 266 тысяч рублей.

- Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 6 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд удовлетворил иск прокурора района о возмещении ущерба в сумме 266 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура суд приговор
 
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