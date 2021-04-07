Глава Бурятии внёс законопроект о вытрезвителях





Заслушав докладчика, депутаты Михаил Степанов и Матвей Гершевич поинтересовались стоимостью услуг «вытрезвителя». На что замминистра ответила, что содержаться подведомственная медицинская организация будет за счёт бюджета региона, а его услуги будут бесплатными.



Как сообщал «Байкал-Dailу», создать вытрезвители глава Бурятии Алексей Цыденов

Для круглосуточного дежурства потребуется пять ставок фельдшеров, 10 санитаров. Предварительная расчётная потребность финансирования по открытию пункта вытрезвления в Улан-Улан составляет 15 млн. рублей.Заслушав докладчика, депутаты Михаил Степанов и Матвей Гершевич поинтересовались стоимостью услуг «вытрезвителя». На что замминистра ответила, что содержаться подведомственная медицинская организация будет за счёт бюджета региона, а его услуги будут бесплатными.Как сообщал «Байкал-Dailу», создать вытрезвители глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал в конце 2020 года . Вообще же этот вопрос не терял актуальности с момента закрытия всех вытрезвителей. Произошло это в 2011 году.

Глава Бурятии Алексей Цыденов внёс в Народный Хурал законопроект о вытрезвителях. В пресс-службе парламента сообщили, что предлагаются поправки в республиканский закон «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Бурятии».Согласно законопроекту, предлагается создать в республике организацию, оказывающую помощь людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Такая правовая возможность для регионов появилась в связи с принятием в декабре прошлого года соответствующего федерального закона.Как следует из пояснительной записки, для Бурятии необходимость вытрезвителей продиктована непростой ситуацией. По статистике, с 2018 по 2020 годы в медицинские учреждения Бурятии «ежегодно доставлялось не менее 3280 человек, находившихся в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, которые не нуждались в оказании медицинской помощи». Основная нагрузка приходится на Улан-Удэ. Ежегодно более 100 человек умираю по причине алкогольного опьянения, в основном трудоспособного возраста, в том числе и от переохлаждения на улицах.На заседании комитета Хурала по государственному устройству законопроект представила заместитель министра здравоохранения Наталья Логина. Согласно концепции закона, полномочия закрепляются за органами исполнительной власти. Специализированные организации по «вытрезвлению» будут создаваться на базе медицинских учреждений, что позволит оказывать медицинскую помощь при необходимости.- В Улан-Удэ такой пункт предполагается открыть на базе ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер». Пока идет поиск помещения, - пояснила замминистра.