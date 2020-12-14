Глава Бурятии пообещал создать вытрезвители

Сегодня пьяных доставляют в медицинские учреждения, где они мешают работе
Глава Бурятии Алексей Цыденов обещал возродить в Бурятии вытрезвители. Жалоба на отсутствие таких учреждений поступила главе накануне во время прямого эфира в соцсетях. На сегодня нетрезвых людей с улиц доставляют в больницы.
- Очень хороший вопрос. Сделаем вытрезвители. Согласен, что пьяных возить в больницы – это неправильно. Подставляем врачей и нормальных людей, которые пришли лечиться. Пьяные буянят. Сейчас не готов сказать, как быстро мы это сделаем: 2021 или 2022 год. Точно вытрезвители мы сделаем отдельно от больниц. Это вопрос на контроле, - сказал Алексей Цыденов.
В последнее время вопрос вытрезвителей поднимали несколько раз. Недавно даже разгорелся небольшой скандал из-за фотографии, распространившейся по Сети. На фотографии изображены несколько человек на каталках, кушетке, а также один лежит на полу. С виду люди одеты неопрятно, в грязной одежде. Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова сообщила, что снимок сделан в приёмном покое больницы.
Зимой больницы выполняют функцию медвытрезвителей, нередко такое «пациенты» мешают работе медиков, буянят, скандалят. По мнению Евгении Лудуповой, вопрос открытия вытрезвителей на сегодня очень актуален.
Вопрос о возрождении вытрезвителей тянется фактически с момента из закрытия. Раньше все вытрезвители России находились в ведении МВД. В 2011 году их закрыли, а забота о тех, кому необходимо просто проспаться, стала головной болью медиков. Все сообщения об отравлениях, обморожениях и прочих «пьяных» проблемах поступают на телефон «03». Нетрезвых граждан попросту свозят в близлежащие больницы.
В Улан-Удэ вытрезвитель закрылся в июле 2011 года. Уже через месяц наркологи начали просить о создании подобного специализированного учреждения. В 2012-м году предлагалось взять на вооружение опыт других регионов, которые нашли деньги на финансирование вытрезвителей в своих бюджетах. Однако затем тема постепенно заглохла.
Глава Бурятии пообещал создать вытрезвители
Власть, Фото:
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