Перспективными направлениями станут обмен студентами и сельское хозяйство
В Забайкальский край прибыла делегация из Монголии для развития сотрудничества с регионом. С гостями встретился и обсудил возможные перспективы дальнейшего взаимодействия губернатор края Александр Осипов. Генеральный консул Монголии из Улан-Удэ Дэмбэрэл Нямцэрэн обозначила, что перспективными направлениями работы на данный момент являются образовательный обмен студентами, сельское хозяйство, туристическое и социально-экономическое развитие.
Как рассказала генконсул Монголии, сейчас на территории соседней страны по обмену обучается 50-60 студентов из Забайкалья. Вместе с коллегами она предложила увеличить число студентов из Монголии, получающих образование на бюджетной и внебюджетной основе, а также рассмотреть вопрос внедрения системы академической мобильности студентов и преподавателей. Глава региона отметил, что правительство края готово рассматривать возможность привлечения студентов к обучению за границей.
- Сейчас есть возможность, в том числе благодаря вакцинации, восстанавливать наши контакты. В целом хотелось бы посмотреть всю лучшую практику прошлых лет, и начали улучшать наше академическое, культурное, хозяйственное развитие. Обязательно нужно рассмотреть возможность поставки в Монголию биоматериала племенных производителей крупного рогатого скота мясных пород, овец. Также обсудить экспорт зерна пшеницы и овса в Монголию, - подчеркнул Александр Осипов.
Обсуждение вопросов продолжилось на экспертном уровне с участием представителей министерств Забайкалья, сообщает пресс-служба правительства региона.
Генконсул Монголии обсудил сотрудничество с Забайкальем
Власть, Фото:
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