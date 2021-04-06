Генконсул Монголии обсудил сотрудничество с Забайкальем

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Перспективными направлениями станут обмен студентами и сельское хозяйство



В Забайкальский край прибыла делегация из Монголии для развития сотрудничества с регионом. С гостями встретился и обсудил возможные перспективы дальнейшего взаимодействия губернатор края Александр Осипов. Генеральный консул Монголии из Улан-Удэ Дэмбэрэл Нямцэрэн обозначила, что перспективными направлениями работы на данный момент являются образовательный обмен студентами, сельское хозяйство, туристическое и социально-экономическое развитие.



Как рассказала генконсул Монголии, сейчас на территории соседней страны по обмену обучается 50-60 студентов из Забайкалья. Вместе с коллегами она предложила увеличить число студентов из Монголии, получающих образование на бюджетной и внебюджетной основе, а также рассмотреть вопрос внедрения системы академической мобильности студентов и преподавателей. Глава региона отметил, что правительство края готово рассматривать возможность привлечения студентов к обучению за границей.



- Сейчас есть возможность, в том числе благодаря вакцинации, восстанавливать наши контакты. В целом хотелось бы посмотреть всю лучшую практику прошлых лет, и начали улучшать наше академическое, культурное, хозяйственное развитие. Обязательно нужно рассмотреть возможность поставки в Монголию биоматериала племенных производителей крупного рогатого скота мясных пород, овец. Также обсудить экспорт зерна пшеницы и овса в Монголию, - подчеркнул Александр Осипов.



Обсуждение вопросов продолжилось на экспертном уровне с участием представителей министерств Забайкалья, сообщает пресс-служба правительства региона.



