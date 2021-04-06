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Генконсул Монголии обсудил сотрудничество с Забайкальем

Генконсул Монголии обсудил сотрудничество с Забайкальем
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Перспективными направлениями станут обмен студентами и сельское хозяйство

В Забайкальский край прибыла делегация из Монголии для развития сотрудничества с регионом. С гостями встретился и обсудил возможные перспективы дальнейшего взаимодействия губернатор края Александр Осипов. Генеральный консул Монголии из Улан-Удэ Дэмбэрэл Нямцэрэн обозначила, что перспективными направлениями работы на данный момент являются образовательный обмен студентами, сельское хозяйство, туристическое и социально-экономическое развитие.

Как рассказала генконсул Монголии, сейчас на территории соседней страны по обмену обучается 50-60 студентов из Забайкалья. Вместе с коллегами она предложила увеличить число студентов из Монголии, получающих образование на бюджетной и внебюджетной основе, а также рассмотреть вопрос внедрения системы академической мобильности студентов и преподавателей. Глава региона отметил, что правительство края готово рассматривать возможность привлечения студентов к обучению за границей.

- Сейчас есть возможность, в том числе благодаря вакцинации, восстанавливать наши контакты. В целом хотелось бы посмотреть всю лучшую практику прошлых лет, и начали улучшать наше академическое, культурное, хозяйственное развитие. Обязательно нужно рассмотреть возможность поставки в Монголию биоматериала племенных производителей крупного рогатого скота мясных пород, овец. Также обсудить экспорт зерна пшеницы и овса в Монголию, - подчеркнул Александр Осипов.

Обсуждение вопросов продолжилось на экспертном уровне с участием представителей министерств Забайкалья, сообщает пресс-служба правительства региона.

Забайкальский край Монголия международное сотрудничество
 
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