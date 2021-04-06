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В Бурятии администрация посёлка затянула с оплатой поставщику

В Бурятии администрация посёлка затянула с оплатой поставщику
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура выдала предупреждение

Прокуратура Муйского района проверила исполнение законодательства в сфере закупок в деятельности администрации Северомуйска.

Установлено, что между администрацией и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на поставку отопительного оборудования. Поставщик исполнил обязательства в установленный срок, а администрация приняла выполненные работы. Однако в нарушение контракта оплата была проведена спустя полтора месяца, сообщили в прокуратуре Бурятии.

В отношении главы администрации муниципального образования возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд». Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
прокуратура госзакупки
 
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