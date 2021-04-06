В Бурятии администрация посёлка затянула с оплатой поставщику

Прокуратура выдала предупреждение



Прокуратура Муйского района проверила исполнение законодательства в сфере закупок в деятельности администрации Северомуйска.



Установлено, что между администрацией и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на поставку отопительного оборудования. Поставщик исполнил обязательства в установленный срок, а администрация приняла выполненные работы. Однако в нарушение контракта оплата была проведена спустя полтора месяца, сообщили в прокуратуре Бурятии.



В отношении главы администрации муниципального образования возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд». Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

