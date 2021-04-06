Прокуратура выдала предупреждение
Прокуратура Муйского района проверила исполнение законодательства в сфере закупок в деятельности администрации Северомуйска.
Установлено, что между администрацией и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на поставку отопительного оборудования. Поставщик исполнил обязательства в установленный срок, а администрация приняла выполненные работы. Однако в нарушение контракта оплата была проведена спустя полтора месяца, сообщили в прокуратуре Бурятии.
В отношении главы администрации муниципального образования возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд». Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
В Бурятии администрация посёлка затянула с оплатой поставщику
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Алексея Цыденова просят о помощи в поисках меценатов
Прокуратура выдала предупреждение
На приём к Галине Ковалёвой пришли семь человек
Им стала уроженка города Краснокаменск
По итогам конкурса им стал Станислав Матвеев
В регионе на сегодняшний день работает 62 пункта вакцинации
В прямом эфире примет участие Госстройжилнадзор
В президиуме правительства председательствует глава
Республиканские нормативные правовые акты теперь соответствуют общероссийским
Власть, 03.04.2021
Алексей Цыденов покорил соцсети постом очистные
С Алексеем Цыденовым встретилась директор конкурса красоты «Миссис Бурятия»
Инна Щеглова вакцинировалась от коронавируса
Визит Алексей Чекунков начал с ознакомления с жалобами жителей
Ситуация с министром образования и науки Бурятии пока в подвешенном состоянии
Министр Баир Жалсанов подал прошение об отставке после недавних обысков в минобразе