Прокурор Бурятии выслушала жалобы на врачей и приставов

Власть, Фото: сайт прокуратуры Бурятии

На приём к Галине Ковалёвой пришли семь человек



Прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела личный приём граждан.



- Заявители обратились с вопросами о нарушениях пенсионного законодательства, законодательства в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения. Также выразили несогласие с действиями судебных приставов и правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



К примеру, отец несовершеннолетнего ребёнка сообщил о некачественном оказании медицинской помощи. Мужчина полагает, что в результате лечения сыну причинён вред его здоровью.



Жительница новостройки обжаловала действия АО «Читаэнергосбыт» по отключению электроэнергии в квартире и начислению задолженности за коммунальную услугу.



Поводом для обращения пенсионера стал отказ судебных приставов-исполнителей в снижении размера удержаний из пенсии его супруги в счёт погашения кредита.



Всего на приём обратилось семь граждан. По их заявлениям организованы проверки.

