На приём к Галине Ковалёвой пришли семь человек
Прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела личный приём граждан.
- Заявители обратились с вопросами о нарушениях пенсионного законодательства, законодательства в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения. Также выразили несогласие с действиями судебных приставов и правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
К примеру, отец несовершеннолетнего ребёнка сообщил о некачественном оказании медицинской помощи. Мужчина полагает, что в результате лечения сыну причинён вред его здоровью.
Жительница новостройки обжаловала действия АО «Читаэнергосбыт» по отключению электроэнергии в квартире и начислению задолженности за коммунальную услугу.
Поводом для обращения пенсионера стал отказ судебных приставов-исполнителей в снижении размера удержаний из пенсии его супруги в счёт погашения кредита.
Всего на приём обратилось семь граждан. По их заявлениям организованы проверки.
Прокурор Бурятии выслушала жалобы на врачей и приставов
Власть, Фото:
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