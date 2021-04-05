В Забайкалье выбрали заместителя министра планирования и развития

Власть, Фото: пресс-служба минсоцразвития Забайкальского края

По итогам конкурса им стал Станислав Матвеев



Заместителем министра планирования и развития Забайкальского края по итогам открытого конкурса назначен Станислав Матвеев.



Станислав Матвеев родился в 1979 году, закончил Омский государственный технический университет по специальности «Приборостроение». Прошёл обучение в академии народного хозяйства и государственной службы в Москве в 2011 году. С 2000 года работал в подразделениях Забайкальской железной дороги. Также имеет руководящий опыт работы в коммерческих компаниях, в том числе за рубежом.



По словам нового заместителя министра планирования и развития, его первоочередными задачами станет анализ направления развития края, оценка, что из производства, потерянного в девяностые годы, целесообразно восстановить, определение новых направлений развития и формирование их целевого состояния. На основе этого будут разработаны новая стратегия развития края и директивные планы по её реализации, сообщает пресс-служба министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.

