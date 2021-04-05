По итогам конкурса им стал Станислав Матвеев
Заместителем министра планирования и развития Забайкальского края по итогам открытого конкурса назначен Станислав Матвеев.
Станислав Матвеев родился в 1979 году, закончил Омский государственный технический университет по специальности «Приборостроение». Прошёл обучение в академии народного хозяйства и государственной службы в Москве в 2011 году. С 2000 года работал в подразделениях Забайкальской железной дороги. Также имеет руководящий опыт работы в коммерческих компаниях, в том числе за рубежом.
По словам нового заместителя министра планирования и развития, его первоочередными задачами станет анализ направления развития края, оценка, что из производства, потерянного в девяностые годы, целесообразно восстановить, определение новых направлений развития и формирование их целевого состояния. На основе этого будут разработаны новая стратегия развития края и директивные планы по её реализации, сообщает пресс-служба министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.
В Забайкалье выбрали заместителя министра планирования и развития
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По итогам конкурса им стал Станислав Матвеев
В регионе на сегодняшний день работает 62 пункта вакцинации
В прямом эфире примет участие Госстройжилнадзор
В президиуме правительства председательствует глава
Республиканские нормативные правовые акты теперь соответствуют общероссийским
Власть, 03.04.2021
Алексей Цыденов покорил соцсети постом очистные
С Алексеем Цыденовым встретилась директор конкурса красоты «Миссис Бурятия»
Инна Щеглова вакцинировалась от коронавируса
Визит Алексей Чекунков начал с ознакомления с жалобами жителей
Ситуация с министром образования и науки Бурятии пока в подвешенном состоянии
Министр Баир Жалсанов подал прошение об отставке после недавних обысков в минобразе
Омбудсмен Юлия Жамбалова слишком рано пришла на работу
Юристы решат, как помочь тяжелобольной девочке и не нарушить при этом закон
Прежний руководитель стала «правой рукой» главы минздрава Бурятии
Новые уголовные дела связаны с нецелевым расходованием денег и с мошенничеством