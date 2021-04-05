В Забайкалье назначен замминистра здравоохранения

Власть, Фото: пресс-служба минздрава Забайкальского края

Им стала уроженка города Краснокаменск



В Забайкальском крае Елена Аранина назначена заместителем министра здравоохранения региона. Новый зам является врачом высшей квалификационной категории по специальности «Инфекционные болезни» и имеет опыт работы в государственной системе здравоохранения.



Елена Аранина родилась 30 ноября 1981 года в городе Краснокаменск. В 2005 году окончила Читинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». В 2006 году проходила обучение в клинической ординатуре по специальности «Инфекционные болезни». В 2018 году освоила программу профессиональной переподготовки по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»



С 2006 года Елена Аранина занимала должности врача-инфекциониста в краевой детской клинической больнице, краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. С 2018 года работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе краевой инфекционной больницы. С 2020 года назначена главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

