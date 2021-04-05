Им стала уроженка города Краснокаменск
В Забайкальском крае Елена Аранина назначена заместителем министра здравоохранения региона. Новый зам является врачом высшей квалификационной категории по специальности «Инфекционные болезни» и имеет опыт работы в государственной системе здравоохранения.
Елена Аранина родилась 30 ноября 1981 года в городе Краснокаменск. В 2005 году окончила Читинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». В 2006 году проходила обучение в клинической ординатуре по специальности «Инфекционные болезни». В 2018 году освоила программу профессиональной переподготовки по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
С 2006 года Елена Аранина занимала должности врача-инфекциониста в краевой детской клинической больнице, краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. С 2018 года работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе краевой инфекционной больницы. С 2020 года назначена главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Забайкалье назначен замминистра здравоохранения
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Им стала уроженка города Краснокаменск
По итогам конкурса им стал Станислав Матвеев
В регионе на сегодняшний день работает 62 пункта вакцинации
В прямом эфире примет участие Госстройжилнадзор
В президиуме правительства председательствует глава
Республиканские нормативные правовые акты теперь соответствуют общероссийским
Власть, 03.04.2021
Алексей Цыденов покорил соцсети постом очистные
С Алексеем Цыденовым встретилась директор конкурса красоты «Миссис Бурятия»
Инна Щеглова вакцинировалась от коронавируса
Визит Алексей Чекунков начал с ознакомления с жалобами жителей
Ситуация с министром образования и науки Бурятии пока в подвешенном состоянии
Министр Баир Жалсанов подал прошение об отставке после недавних обысков в минобразе
Омбудсмен Юлия Жамбалова слишком рано пришла на работу
Юристы решат, как помочь тяжелобольной девочке и не нарушить при этом закон
Прежний руководитель стала «правой рукой» главы минздрава Бурятии