Прокуратура понудила правительство Бурятии принять новые правовые акты

Республиканские нормативные правовые акты теперь соответствуют общероссийским



По инициативе прокуратуры Бурятии правительство приняло правовые акты в сфере противодействия коррупции.



Ранее прокуратура предложила правительству республики регламентировать порядок уведомления руководителями государственных учреждений. Речь идёт о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.



- По итогам рассмотрения предложения отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы республики и правительства республики разработан модельный правовой акт «Об утверждении положения о порядке сообщения руководителями государственных учреждений республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



На основе модельного акта исполнительные органы государственной власти республики приняли соответствующие положения в отношении руководителей подведомственных учреждений.

