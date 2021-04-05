Республиканские нормативные правовые акты теперь соответствуют общероссийским
По инициативе прокуратуры Бурятии правительство приняло правовые акты в сфере противодействия коррупции.
Ранее прокуратура предложила правительству республики регламентировать порядок уведомления руководителями государственных учреждений. Речь идёт о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
- По итогам рассмотрения предложения отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы республики и правительства республики разработан модельный правовой акт «Об утверждении положения о порядке сообщения руководителями государственных учреждений республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
На основе модельного акта исполнительные органы государственной власти республики приняли соответствующие положения в отношении руководителей подведомственных учреждений.
Прокуратура понудила правительство Бурятии принять новые правовые акты
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