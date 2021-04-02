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В Бурятии назначили директора центра «Светлый»

В Бурятии назначили директора центра «Светлый»
Власть,  Фото:предоставлено минсоцзащиты Бурятии
Прежний руководитель стала «правой рукой» главы минздрава Бурятии

Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый» возглавила Елена Мироманова. Об этом сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежний руководитель учреждения Людмила Цыбикова перешла в минздрав Бурятии. Она получила пост первого замминистра здравоохранения.

Справка:

Елена Мироманова родилась 7 марта 1977 года в Улан-Удэ, жила и училась в селе Тарбагатай, окончила Тарбагатайскую среднюю общеобразовательную школу.

Поступила в Бурятский государственный университет, выбрав профессию специалиста по социальной работе. В 2010 году также окончила Томский государственный университет по специальности «Менеджер по государственному и муниципальному управлению».

Свою работу в социальной отрасли начала в 2001 году в должности ведущего специалиста отдела по проблемам семьи, женщин и детей министерства труда и социального развития Бурятии.

В разные годы работала в республиканском агентстве по делам семьи и детей, была заместителем директора государственного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для умственно-отсталых детей в Улан-Удэ», заместителем начальника отдела развития и содержания материально-технической базы отрасли министерства социальной защиты населения Бурятии.

В 2011 году была назначена начальником отдела социальных технологий минсоцзащиты Бурятии, который возглавляла на протяжении 10 лет.

Со 2 апреля 2021 года – директор республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Светлый».

Елена Валерьевна в 2005 году награждена благодарностью минтруда Бурятии, в 2006 году почётной грамотой минтруда Бурятии, а в 2014 году - почётной грамотой Республики Бурятия. В 2015 ей вручили почётную грамоту Президиума Совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, а в 2020 - почётную грамоту Народного Хурала республики.
назначение реабилитационный центр
 
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