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При мэрии Улан-Удэ хотят создать экологический совет

При мэрии Улан-Удэ хотят создать экологический совет
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Члены совета будут трудиться бесплатно

При администрации Улан-Удэ хотят создать экологический совет. Накануне был опубликован соответствующий проект постановления.

В качестве целей совета указываются «коллегиальная выработка рекомендаций по формированию и реализации эффективной природоохранной политики в Улан-Удэ, организация эффективного взаимодействия граждан и общественных организаций с администрацией по вопросам экологии, рассмотрение общественных инициатив в области природопользования и экологии». Ещё одной целью здесь выступает повышение информированности общественности.

Экологический совет будет состоять из председателя, заместителя председателя, секретаря (без права голоса) и его членов. Председателем совета будет мэр столицы Бурятии.

В состав совета включат представителей администрации города, предприятий, общественных организаций в сфере экологии и природопользования, научно-исследовательских и образовательных организаций и учреждений Улан-Удэ.

Все члены совета будут участвовать в его работе на безвозмездной основе.



экология экологический совет администрация Улан-Удэ
 
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