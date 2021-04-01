При мэрии Улан-Удэ хотят создать экологический совет

Члены совета будут трудиться бесплатно



При администрации Улан-Удэ хотят создать экологический совет. Накануне был опубликован соответствующий проект постановления.



В качестве целей совета указываются «коллегиальная выработка рекомендаций по формированию и реализации эффективной природоохранной политики в Улан-Удэ, организация эффективного взаимодействия граждан и общественных организаций с администрацией по вопросам экологии, рассмотрение общественных инициатив в области природопользования и экологии». Ещё одной целью здесь выступает повышение информированности общественности.



Экологический совет будет состоять из председателя, заместителя председателя, секретаря (без права голоса) и его членов. Председателем совета будет мэр столицы Бурятии.



В состав совета включат представителей администрации города, предприятий, общественных организаций в сфере экологии и природопользования, научно-исследовательских и образовательных организаций и учреждений Улан-Удэ.



Все члены совета будут участвовать в его работе на безвозмездной основе.







