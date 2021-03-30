В Бурятии подготовили обращение с просьбой снизить тарифы на ЖХК

Инициативу уже назвали утопией



Телекорреспондент, депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев подготовил проект обращения к Госдуме с просьбой о снижении тарифов на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги на 30 %.



- Мною подготовлен проект обращения Народного Хурала Республики Бурятия к Государственной Думе России. Коротко о сути обращения. Прошу коллег депутатов поддержать инициативу отмены Госдумой и Правительством РФ налога на добавленную стоимость (НДС) в тарифах на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги. В стоимости каждого киловатт часа, в каждой гигакалории тепловой энергии, в тарифах ЖКУ установлен НДС до 22 %. Отменить НДС прошу только для населения. Для энергетиков отмена НДС ущерб хозяйственной деятельности не принесет, - поделился на своей странице в соцсети Намсарай Намсараев.



В комментариях мнения подписчиков разделились. Один пользователь призвал депутата «не распыляться в соцсетях». Другой назвал инициативу «утопией и популизмом».



«Утопия, без обид, но это популизм. Сам знаете, что это утопично. Пустая трата времени. Увы. Ничего личного», - написал он.



Намсарай Намсараев ответил на критику следующим образом:



- С уважением отношусь к мнению каждого из Вас. При этом не допускаю себе хамства и желчи в комментариях кому-либо из Вас и других пользователей месенджера. Отмечу, инициативы подобного рода нужны, нельзя опустив руки «мычать» про себя, что все плохо, что кто-то виноват, и ничего не исправить. Будем идти шаг за шагом.



Вопрос о данном обращении к Госдуме уже значится в повестке очередной сессии Народного Хурала. Сессия должна состояться в апреле, точная дата пока неизвестна.



Вопрос «Об Обращении Народного Хурала к председателю Государственной Думы Володину по вопросу об исключении налога на добавленную стоимость из тарифов на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги для населения Российской Федерации» рассмотрят на сессии одним из последних.





