Прокуратура Бурятии выявила нарушение по нацпроекту

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Должностное лицо привлекли к ответственности



Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии нарушали закон в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в деятельности автономного учреждения лесного хозяйства.



Выявлено, что организацией в Единой информационной системе в сфере закупок не размещены информация и документы по договору, заключённому в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» (составной части национального проекта «Экология»).



Руководителю автономного учреждения внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, необходимая информация размещена.



Кроме того, в отношении ведущего специалиста учреждения возбуждено административное дело за нарушение предусмотренных законом сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, по результатам рассмотрения которого виновному должностному лицу назначен штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

