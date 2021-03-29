Прокуратура Бурятии выявила нарушение по нацпроекту

Должностное лицо привлекли к ответственности
Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии нарушали закон в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в деятельности автономного учреждения лесного хозяйства.
Выявлено, что организацией в Единой информационной системе в сфере закупок не размещены информация и документы по договору, заключённому в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» (составной части национального проекта «Экология»).
Руководителю автономного учреждения внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, необходимая информация размещена.
Кроме того, в отношении ведущего специалиста учреждения возбуждено административное дело за нарушение предусмотренных законом сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, по результатам рассмотрения которого виновному должностному лицу назначен штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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