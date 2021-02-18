 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 февраля

17 февраля

Популярное

В Бурятии распустят неторопливый совет депутатов

В Бурятии распустят неторопливый совет депутатов
Власть,  Фото:pixabay.com
Депутаты устроили себе трёхмесячный «отдых»

В Бурятии планируют распустить совет депутатов Северомуйска Муйского района. Законопроект о роспуске поселкового совета депутатов в Народный Хурал внёс глава Бурятии Алексей Цыденов. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии Хурала, которая состоится 25 февраля.

Причина роспуска совета депутатов в том, что они долгое время не проводили заседаний.

«Проект закона подготовлен в связи с вступлением в силу решения Муйского районного суда от 16 ноября 2020 года, которым установлен факт не проведения совета депутатов городского поселения «Северомуйское» правомочных заседаний в течение трёх месяцев подряд с 14 января по 18 апреля, со 2 июня по 3 сентября 2020 года», - говорится к пояснительной записке к законопроекту.

Что самое интересное, депутаты даже не явились на суд.

- Алексей Цыденов внёс законопроект о роспуске Совета депутатов МО ГП «Северомуйское». Муйский районный суд установил - Совет депутатов не проводил заседаний в течение трёх месяцев подряд. Это грубое нарушение федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Нарушались права жителей посёлка Северомуйск. Не могли участвовать в вопросах местного значения через органы местного самоуправления. Депутаты на суд не явились, - сообщается в группе «Муя-инфо.24/7».

На сессии Хурала законопроект будут рассматривать сразу в двух чтениях.


депутаты Народный Хурал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии распустят неторопливый совет депутатов
В Бурятии распустят неторопливый совет депутатов
Власть, 18.02.2021
Депутаты устроили себе трёхмесячный «отдых»
Новому главному архитектору Забайкалья 30 лет
Новому главному архитектору Забайкалья 30 лет
Власть, 18.02.2021
Он приехал в Читу из Хабаровска
Районам Бурятии поручили серьёзнее взяться за собачью проблему
Районам Бурятии поручили серьёзнее взяться за собачью проблему
Власть, 18.02.2021
В последнее время на людей чаще нападали домашние собаки
В Бурятии возмутились, «как проворонили целого Мишенина»
В Бурятии возмутились, «как проворонили целого Мишенина»
Власть, 18.02.2021
Депутат Игорь Бобков возмутился, каким образом Алексей Мишенин устроился на работу в правительство
В Бурятии набирает обороты петиция против Баира Жамбалова
В Бурятии набирает обороты петиция против Баира Жамбалова
Власть, 18.02.2021
«Жамбалов должен сидеть в тюрьме!» - требуют авторы петиции
В Бурятии назвали имя будущего первого замглавы минздрава
В Бурятии назвали имя будущего первого замглавы минздрава
Власть, 17.02.2021
Перед назначением должны состояться проверки, которые не прошёл предыдущий кандидат
Бурятский бизнесмен рассказал об аскетизме Хамбо Ламы
Бурятский бизнесмен рассказал об аскетизме Хамбо Ламы
Власть, 17.02.2021
«Резиденция - это маленький одноэтажный дом», - отмечает Михаил Гергенов
Улан-удэнские депутаты встретились с кяхтинскими
Улан-удэнские депутаты встретились с кяхтинскими
Власть, 17.02.2021
Народные избранники обменялись опытом работы
В Забайкалье районы договорились о сохранении бурятской культуры
В Забайкалье районы договорились о сохранении бурятской культуры
Власть, 15.02.2021
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в создании языковой среды
Губернатор Иркутской области прокатился на лыжах
Губернатор Иркутской области прокатился на лыжах
Власть, 15.02.2021
Игорь Кобзев в принял участие во всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»
В Бурятии госслужащих обяжут отчитываться об имеющихся у них биткоинах
В Бурятии госслужащих обяжут отчитываться об имеющихся у них биткоинах
Власть, 11.02.2021
Соответствующий указ подписал глава республики
В Бурятии уволили директора МУПа в связи с утратой доверия
В Бурятии уволили директора МУПа в связи с утратой доверия
Власть, 11.02.2021
Нарушение выявила проверка прокуратуры
В Улан-Удэ состоялась внеочередная сессия горсовета
В Улан-Удэ состоялась внеочередная сессия горсовета
Власть, 10.02.2021
Депутаты внесли изменения в положение о земельном налоге для ТОР «Бурятия»
Бурятия и Иркутская область подписали протокол по развитию туризма на Байкале
Бурятия и Иркутская область подписали протокол по развитию туризма на Байкале
Власть, 09.02.2021
Подписание документа состоялось в рамках рабочего визита в Улан-Удэ главы Ростуризма Зарины Догузовой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^