В Бурятии распустят неторопливый совет депутатов

Депутаты устроили себе трёхмесячный «отдых»



В Бурятии планируют распустить совет депутатов Северомуйска Муйского района. Законопроект о роспуске поселкового совета депутатов в Народный Хурал внёс глава Бурятии Алексей Цыденов. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии Хурала, которая состоится 25 февраля.



Причина роспуска совета депутатов в том, что они долгое время не проводили заседаний.



«Проект закона подготовлен в связи с вступлением в силу решения Муйского районного суда от 16 ноября 2020 года, которым установлен факт не проведения совета депутатов городского поселения «Северомуйское» правомочных заседаний в течение трёх месяцев подряд с 14 января по 18 апреля, со 2 июня по 3 сентября 2020 года», - говорится к пояснительной записке к законопроекту.



Что самое интересное, депутаты даже не явились на суд.



- Алексей Цыденов внёс законопроект о роспуске Совета депутатов МО ГП «Северомуйское». Муйский районный суд установил - Совет депутатов не проводил заседаний в течение трёх месяцев подряд. Это грубое нарушение федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Нарушались права жителей посёлка Северомуйск. Не могли участвовать в вопросах местного значения через органы местного самоуправления. Депутаты на суд не явились, - сообщается в группе «Муя-инфо.24/7».



На сессии Хурала законопроект будут рассматривать сразу в двух чтениях.





