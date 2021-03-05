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Глава Бурятии взял на контроль ситуацию с мучающимися жителями пригорода

Глава Бурятии взял на контроль ситуацию с мучающимися жителями пригорода
Власть, 
Уже месяц жители Ошурково страдают из-за отсутствия регулярных рейсов

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на личный контроль ситуацию по перевозке пассажиров из пригородного села Ошурково.

- Минтрансу Бурятии поручено обеспечить выезд жителей села Ошурково из Улан-Удэ в 20.30, установить камеры наблюдения на остановке в Ошурково для контроля соблюдения расписания, возобновить в кратчайшие сроки перевозки по маршруту №131 «Улан-Удэ – Ошурково», - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», жители этого пригородного села уже месяц мучаются из-за отсутствия регулярных рейсов до Улан-Удэ. Большинство жителей работают и учатся именно в городе. Прежний перевозчик по маршруту №131 «Улан-Удэ – Ошурково» внезапно прекратил работу 8 февраля. С тех пор люди едут в город и обратно в битком набитых автобусах других маршрутов.

Недавно в соцсетях появилось видео с жителями Ошурково, возвращающимися по морозу домой пешком. В том числе плёлся на своих двоих и человек на костылях.

Сейчас жителей Ошурково возит маршрут №155 «Улан-Удэ – Еловка». С 4 марта добавлен ещё один рейс из Улан-Удэ в 20.30. Кроме того, по инициативе перевозчика маршрута № 155 введён льготный проезд для детей из Ошурково, чтобы дети доезжали до городских школ без дополнительных затрат. Детей будут довозить до Бурвода, до конечной остановки городского маршрута №2, за 11 рублей.

- С учетом стоимости проезда на городском маршруте №2 - 24 рубля, общая цена поездки для детей составит 35 рублей в одном направлении. Тем самым, цена поездки будет равнозначной цене поездки по маршруту №131 «Улан-Удэ – Ошурково», - заявил председатель комитета по развитию транспорта минтранса Бурятии Сергей Южаков.

Однако проблема всё ещё остаётся острой, жителям этого пригородного села крайне нужен свой регулярный маршрут.


глава Бурятии Алексей Цыденов общественный транспорт
 
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