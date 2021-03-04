Указ подписал глава Бурятии
В четверг, 4 марта, глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении Ивана Альхеева на должность заместителя председателя правительства. Сегодня же райсовет официально принял отставку Альхеева с поста главы Тункинского района.
26 января на внеочередной сессии Народного Хурала депутаты поддержали кандидатуру Ивана Альхеева. Он будет курировать работу минимущества, минприроды, минтуризма и минкультуры.
Иван Альхеев родился в 1972 году. Он начал трудовую деятельность в возрасте 17 лет, когда работал переплётчиком в издательстве «Восточно-Сибирская правда». Служил в 76-й Псковской (Черниговской) гвардейской дивизии ВДВ. Награжден указом президиума Верховного Совета СССР медалью «За боевые заслуги» за выполнение важных правительственных заданий.
Затем он поступил в Иркутский государственный медицинский университет. В 1998 году начал работать санитарным врачом ЦГСЭН в Тункинском районе.
В 2003 году занял должность заместителя генерального директора ООО «Улар», через год возглавил компанию.
Через четыре года вступил в должность заместителя начальника управления «Казна муниципального имущества» администрации Тункинского района. В 2012 году приглашён в администрацию Тункинского района на должность заместителя главы района по развитию инфраструктуры. В 2015 году - заместитель директора ООО «Сибирьгеология».
В 2016 году избран главой Тункинского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», следующий глава Тунки будет избран не всенародным голосованием, а по конкурсу.
Иван Альхеев назначен зампредом правительства Бурятии
Власть, Фото:
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