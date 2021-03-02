В Иркутской области представили нового прокурора

Андрей Ханько прибыл из Ивановской области



Руководителям органов власти и правоохраны Иркутской области, а также коллективу прокуратуры представили нового прокурора. В середине февраля указом президента России на эту должность был назначен Андрей Ханько, прежде руководивший прокуратурой Ивановской области.



Андрея Ханько представил лично заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин, который приехал в Иркутскую область с рабочим визитом.



- Помимо напутственных слов и пожеланий успешной работы, Дмитрий Демешин обратил внимание Андрея Ханько и коллектива прокуратуры на имеющиеся в регионе проблемы, которые необходимо решать в целях обеспечения законности, восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан, общества, государства. Прежде всего, это борьба с незаконной заготовкой древесины и её оборотом, масштабы которого достигли общенационального бедствия. Повышенного внимания прокуроров требуют обеспечение надзора при завершении работ, связанных с ликвидацией последствий летнего наводнения 2019 года; надлежащая реализация масштабного комплекса мероприятий по устранению угрозы экологической катастрофы в городе Усолье-Сибирское, - сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.



Также отмечается, что в Иркутской области выросло число аварийных отключений электричества и следует усилить надзор за работой уполномоченных органов по предотвращению гибели людей от пожаров. Только в 2020 году в пожарах погибло 15 детей.



- С учётом возросшего уровня аварийности на дорогах (только за последние две недели два крупных ДТП на Вилюйском тракте в Братском районе, унесшие жизни шести человек) следует организовать проверки исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Необходимо обеспечить упреждающий надзор за расходованием бюджетных средств в рамках реализации мероприятий, предусмотренных национальными проектами, иными региональными и муниципальными программами. Эти и другие задачи поставлены перед коллективом. Заместитель Генерального прокурора России выразил уверенность, что коллектив во главе с новым прокурором способен их выполнить, - сообщили в управлении Генпрокуратуры в СФО.



Андрей Ханько родился в 1964 году в Хабаровске. Окончил лётное училище. Трудовую деятельность начал в 1984 году авиатехником Хабаровского объединённого авиаотряда. С 1987 по 1989 годы работал начальником строительного участка. После окончания Всесоюзного юридического заочного института работал юрисконсультом на 684 военной базе.



В 1990 году пришёл в органы прокуратуры. Трудился помощником прокурора, старшим помощником Хабаровского транспортного прокурора. В 2000 году был назначен старшим прокурором управления Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе, в ноябре 2000 года — помощником заместителя Генпрокурора РФ. В 2006 году назначен заместителем прокурора Хабаровского края. В 2008 года получил должность первого заместителя прокурора Тульской области. В апреле 2012 года стал прокурором Ивановской области. В феврале 2021-го возглавил прокуратуру Иркутской области.



Имеет почётное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». Награжден нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», а также именным оружием.

