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Искусанная собаками улан-удэнка записала аудиопослание

Искусанная собаками улан-удэнка записала аудиопослание
Общество, 
Сильно пострадавшая от собак девушка обратилась к неравнодушным людям

20-летняя жительница Улан-Удэ, на которую напала стая собак, поблагодарила всех неравнодушных людей за оказанную помощь и поддержку. Родные девушки опубликовали короткое аудиосообщение от неё.

- Хочу поблагодарить всех неравнодушных за помощь и за тёплые слова поддержки. Спасибо большое, - сказала улан-удэнка.


По словам родственников, девушка волновалась, записывала, удаляла, снова записывала, в итоге получилось это небольшое аудиопослание.

В комментариях пользователи пишут девушке слова поддержки, желают ей сил и, конечно же, скорейшего выздоровления: «Какой милый голосок. Рады слышать тебя! Держись, милая! Крепись! Поддержка с тобой!», «Ох, солнышко, сил тебе, крепости духа, веры в душе. У тебя очень сильная душа, не иначе. Все будет обязательно хорошо», «Зайка, такой слабенький голос, но такая сильная воля. Сил ей, любви и прекрасного будущего», «Выздоравливай скорее, девочка», «Здоровья и счастья тебе».

На страницу в соцсети, где родные рассказывают о состоянии девушки, подписались уже почти 8,5 тысяч пользователей Сети. Под каждым постом люди пишут множество ободрительных слов в адрес девушки.

Некоторое время назад улан-удэнке провели операцию по пересадке кожи на лицо и ей нельзя было шевелиться. Пару дней назад ей разрешили немного двигать головой и самостоятельно есть.

ЧП произошло в декабре 2020 года в посёлке Забайкальский. Собаки искусали улан-удэнку до неузнаваемости, очевидцы нападения говорили, что на улице остались лишь одни глазницы.

Некоторое время она находилась в искусственной коме. Для дальнейшего лечения её транспортировали в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.

На прошлой неделе к пациентке пришёл депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Он не застал саму девушку, у которой была операция, но оставил ей цветы и фрукты. По словам врача, с которым поговорил Валуев, таких тяжёлых травм он в своей практике ещё не видел.


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