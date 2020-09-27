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В Бурятии глава села присвоил 260 тысяч рублей

В Бурятии глава села присвоил 260 тысяч рублей
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение суда ещё не вступило в законную силу

Осуждён глава сельского поселения «Гильбиринское» Иволгинского района Бурятии. Он признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в крупном размере».

Судом установлено, что осуждённый, занимая должность главы муниципального образования сельского поселения «Гильбиринское» с 25 декабря 2015 года по 28 июля 2017 года использовал своё служебное положение. Он присвоил из бюджета муниципального образования 266 000 рублей, причинив муниципальному образованию крупный материальный ущерб.

Его приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 6000 рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления на срок 2 года.

Также удовлетворён иск прокурора Иволгинского района о взыскании в доход сельского поселения «Гильбиринское» материальный ущерб в размере 266 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.
суд приговор
 
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