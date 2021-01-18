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Мэр Улан-Удэ стал четвёртым на премии «Золотой ёршик»

Мэр Улан-Удэ стал четвёртым на премии «Золотой ёршик»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Игоря Шутенкова номинировали на антипремию за автобусы с цитатами Путина

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков занял четвёртое место в региональной номинации по результатам антипремии «Золотой ёршик».

«Золотым Ёршиком» награждают чиновников за расточительство бюджета на госзакупках. Как сообщал «Байкал-Daily», поводом для номинирования мэра столицы Бурятии стала закупка 42 автобусов на общую сумму около 200 миллионов рублей с цитатами Владимира Путина.

Первое место в региональной номинации занял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин – за элитный тур для двух инстаграм-блогеров за 2 млн 395 тысяч. На втором месте расположился мэр Москвы Сергей Собянин за покупку 100 новых автозаков для москвичей на 491 млн рублей. На третьем - губернатор Омской области Александр Бурков – за покупку элитных авто вместо подаренных медикам старых машин.


В федеральной номинации лидером стал глава Росмолодёжи Александр Бугаев за развитие у казаков soft skills за 3 млн рублей.

Антипремия «Золотой Ёршик» была придумана молодёжным «Яблоком» Санкт-Петербурга в 2008 году. Первую награду получила Валентина Матвиенко после закупки туалетных ёршиков для администрации ценой 12 794 рублей за штуку.


премия мэр
 
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