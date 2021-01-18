Мэр Улан-Удэ стал четвёртым на премии «Золотой ёршик»

Первое место в региональной номинации занял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин – за элитный тур для двух инстаграм-блогеров за 2 млн 395 тысяч. На втором месте расположился мэр Москвы Сергей Собянин за покупку 100 новых автозаков для москвичей на 491 млн рублей. На третьем - губернатор Омской области Александр Бурков – за покупку элитных авто вместо подаренных медикам старых машин.





