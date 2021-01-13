Мэра Улан-Удэ номинировали на «Золотой ёршик»

Антипремия вручается за сомнительные госзакупки
Мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова номинировали на антипремию «Золотой ёршик», которую ежегодно проводит партия «Яблоко».
«Золотым Ёршиком» награждают чиновников за расточительство бюджета на госзакупках. «Чем более абсурдна и расточительна закупка - тем вероятнее чиновник получит почётный «Ёршик», - отмечают организаторы.
Игорь Шутенков номинирован на антипремию за закупку 42 автобусов с цитатами Путина.
«Всего мэрия закупает 42 автобуса на общую сумму около 200 миллионов рублей. На их бортах будут изображены достопримечательности Улан-Удэ и цитаты Владимира Путина «Народный бюджет — инициатива людей», «Дальний Восток — ключевое направление развития», сообщают СМИ», - говорится в описании на сайте премии.
Голосование за номинантов открыто. Вместе с Игорем Шутенковым на антипремию в разделе «Региональный ёршик» «претендуют»:
- Мэр Москвы Сергей Собянин – за 100 новых автозаков для москвичей на 491 млн руб
- Губернатор Омской области Александр Бурков - за элитные авто вместо подаренных медикам старых машин
- Начальник Новосибирского управления Росгвардии Василий Шушаков - за наклейки «На Берлин» для служебных автомобилей
- Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин – за элитный тур для двух инстаграм-блогеров за 2 млн 395 тыс. руб
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в 2020 году, действительно, было закуплено 42 новых автобуса. В техзадании к торгам были приведены макеты внешнего вида автобусов. Так общественность узнала о планах украсить их следующими цитатами Владимира Путина «Народный бюджет – инициатива людей», «Дальний Восток - ключевое направление развития». В свою очередь, издание «Тайга.инфо» не смогло найти таких слов в выступлениях президента.
Сейчас на курсирующих по городу красуется следующая цитата Путина: «Бурятия воспитала трудолюбивых, талантливых, искренних и открытых людей», а также надпись «Дальневосточная субсидия — народный автобус».
- Половину мы приобрели на средства единой Дальневосточной субсидии. Ещё 20 автобусов средней вместимости — благодаря проекту «Народный бюджет». Каждый автобус обошёлся нам почти в 5 млн рублей. Если говорить точнее: в 4 млн 741 тысячу. Более дешёвые комплектации не подходят для перевозки пассажиров городским общественным транспортом, - объяснял мэр на презентации доставленных автобусов.
Антипремия «Золотой Ёршик» была придумана молодёжным «Яблоком» Санкт-Петербурга в 2008 году. Первую награду получила Валентина Матвиенко после закупки туалетных ёршиков для администрации ценой 12 794 рублей за штуку.
- К сожалению, не все соглашались принять премию, но мы считаем, что страна должна знать своих героев, - отмечают организаторы.
Мэра Улан-Удэ номинировали на «Золотой ёршик»
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