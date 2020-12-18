В Бурятии рассказали о девочке, которой сделает подарок Алексей Цыденов

Глава Бурятии сделает новогодний подарок девочке из Тунки
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов, как и все дальневосточные губернаторы, участвовал в организованной полпредством ДФО новогодней акции «Ёлка желаний». Алексею Цыденову выпало сделать подарок двум детям, в том числе девятилетней Туяне из села Кырен Тункинского района. Девочка попросила на Новый год гитару с чехлом.
- Именно о ней мечтает Туяша, которая мужественно борется с тяжёлым заболеванием. Девочка проходила лечение в Петербурге. Кто бы что ни говорил, а чудеса случаются! – написала пресс-секретарь Тункинского района Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.
Пресс-секретарь также передала коллективу республиканской детской больницы благодарность от родителей за оказанную дочери с теплом и вниманием медицинскую помощь.
- Тем временем, глава Бурятии уже преподнес в 2020 году отличные новогодние подарки тысячам детей солнечной республики у Байкала - новые детсады, школы, центры дополнительного образования. В том числе и для детей Тункинской долины вместе с администрацией Тункинского района, - продолжает Дора Хамаганова. - Скоро распахнёт свои двери суперсовременная школа в Аршане. Капитально отремонтированы сразу несколько школ, детсадов в сёлах Туринского района. Впервые в сёлах долины установлено одновременно 19 игровых, спортивных площадок для детей и их родителей. И ещё много чего хорошего сделано для подрастающего поколения Тунки! Ну, с мы желаем Туяше выздороветь. И, конечно, научиться играть на гитаре! Спасибо, ехэ баярлаа, Алексей Самбуевич!
На последнем совете Дальневосточного федерального округа полпредство ДФО организовало новогоднюю акцию «Ёлка желаний». Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, главы дальневосточных регионов получили шары с новогодними желаниями юных дальневосточников. Подарки от руководства округа получат дети из детских домов, члены многодетных и малоимущих семей, юные дальневосточники с особенностями здоровья.
Юрию Трутневу достался ёлочный шар с пожеланием от Жанны, Дарьи, Сергея и Софьи из Улан-Удэ. «Четырехлетней Софье мы вручим дополнительный подарок. Наверное, компьютер ей ещё не так интересен, как более взрослым детям», – заметил вице-премьер.
Главе Бурятии Алексею Цыденову вручили ёлочный шар с желаниями от девятилетней Туяны из села Кырен, мечтающей о гитаре с чехлом. А у четырёхлетнего Степы Семёнова появится прогулочная коляска.
В Бурятии рассказали о девочке, которой сделает подарок Алексей Цыденов
Власть, Фото:
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